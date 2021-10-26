Mohamed Salah, Liverpool'dan yüzde 300 zam istiyor

Liverpool, Mısırlı yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor ancak Salah'ın kulübünden bir beklentisi var.

Liverpool'un rekorlar kıran yıldızı kulübünden günlük 85 bin euro istiyor.

Mohamed Salah performansıyla Kırmızlar'ı Premier Lig'de üst sıralarda tutarken diğer kulüplerin de radarında.

Mısırlı yıldızı kaybetmek istemeyen Liverpool oyuncuyla bir an önce sözleşme imzalamak istiyor ancak Salah'ın İngiliz devinden bir beklentisi var.

Mohamed Salah, Liverpool'dan ne kadar maaş istiyor?

Football Insider'da yer alan habere göre; Mısırlı yıldız, Liverpool'daki yeni sözleşmesinde haftalık 500 bin sterlin kazanmak istiyor. Bu da yıllık 26 milyon sterlin'e (30 milyon euro) eş değer geliyor.

Eğer Liverpool bu maaş talebini kabul edip yeni sözleşme imzalanırsa Salah'ın Liverpool'daki ücreti günlük yaklaşık 71 bin sterlin (85 bin euro) olacak.

Böylece şu anda yıllık 10 milyon sterlin kazanan Mısırlı yıldız, Liverpool'daki mevcut sözleşmesinden yaklaşık 3 kat fazlasını kazanacak.

Mohamed Salah'ın Liverpool performansı nasıl?

Liverpool, Premier Lig'de son olarak Manchester United'a karşı Old Trafford'da tarih yazdı ve ezeli rakibini 5-0 mağlup etti.

Manchester United deplasmanında yaptığı hat-trick ve bir asistle dört gole direkt katkıda bulunan Mohamed Salah bu sezon da performansıyla büyülüyor.

Şu ana kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Salah ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol kaydetti.

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