ÖZEL | Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

A Milli Takım'ın eski yıldızı Tuncay Şanlı, Goal'e verdiği özel röportajda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon başlangıçlarını değerlendirdi.

'nin ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Tuncay Şanlı, sarı lacivertli ekibin şampiyonluk şansını değerlendirirken, 'ın daha iyiye gideceğini söyledi.

Londra'daki Liderler Haftası'na konuk olan Tuncay, burada Goal muhabiri Nizaar Kinsella'nın sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de ilk yedi haftada büyük takımların kötü sonuçlar almasını değerlendiren Tuncay, "Henüz çok erken. Birçok takım sezona kötü başladı. Galatasaray bir yandan Şampiyonlar Ligi'yle meşgul ve transferleri geç yaptılar. Bu bir problem. Ama henüz yedi hafta oldu. Milli ara onlara iyi gelecektir." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe iyi transferler yaptı"

2018-19 sezonunda kötü sonuçlar alan ama yeni sezonda daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe'ye de değinen Şanlı, "Fenerbahçe için işler bu sezon daha iyi gidiyor. Finansal zorluklar çok büyük bir problemdi. İyi transferler yaptılar, iyi gidiyorlar. Sahada iyi oynuyorlar ve bence şampiyon olabilirler. Benim umudum bu yönde çünkü ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Başkan Ali Koç sıkı çalışıyor. Taraftarlar takımın arkasındalar. Bu çok önemli. Takıma itici güç oluyorlar." yorumunda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

"Falcao'nun zamana ihtiyacı var"

Galatasaray'ın süper yıldızı Radamel Falcao'ya da değinen Tuncay Şanlı, "Falcao'nun üzerindeki baskı büyük çünkü tüm gözler onun üzerinde. Tüm taraftarlar onu izliyor. Çok önemli bir oyuncu ama bir oyuncu tek başına yeterli değil. Tüm takımın bir araya gelerek ona yardımcı olması çok önemli. 18 içerisindeyken gol atabilen bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var. Eğer büyük bir isimseniz gittiğiniz her ligde üzerinizde baskı hissedersiniz." sözlerini kullandı.

Tuncay Şanlı 2002 - 2007 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.