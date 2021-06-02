ÖZEL | Thierry Henry, Olivier Giroud'yu 'eski moda' buluyor

Chelsea'deki geleceği belirsiz Olivier Giroud, Fransızlar'ın tüm zamanların en golcüsü listesinde Thierry Henry'nin yalnızca yedi gol gerisinde.

Thierry Henry, 'eski moda' bulduğu Olivier Giroud'nun geleceği ile ilgili dedikoduların Fransa milli takımındaki başarısının önüne geçtiğini söylüyor.

Arsenal'ın efsanesi, ülkesi için çıktığı 123 karşılaşmada 51 gol kaydetti ve Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu listesinde birinci sıraya adını yazdırdı.

Çarşamba günü hazırlık maçında Galler ile karşı karşıya gelecek Fransa'nın kadrosunda Olivier Giroud da yer alıyor ve Chelsea'nin yıldızı, Thierry Henry'nin rekorunun sadece yedi gol gerisinde.

Thierry Henry ne söyledi?

Goal'e konuşan Henry, 51 gollük rekorunun Giroud tarafından kırılmasını çok istiyor.

"Rekorlar kırılmak içindir. Aslında onunla ne zaman gol atsa sık sık konuşuyorum ve onu her zaman takdir ediyorum çünkü bunu hak ediyor."

"Geçtiğimiz üç veya dört yılda kulüp düzeyinde ilk 11'de yer almak için bir mücadelenin içinde gibi görünüyor ancak ne zaman oynasa -ister kulüp ister milli takım olsun- genellikle başarılı oluyor."

"Ve evet, biliyorum ki insanlar bana onun Dünya Kupası'nda gol atmadığını söyleyecekler ama günün sonunda kupayı kaldırdı, bu yüzden gerçekten önemli değil."

Türü tükenmekte olan forvet

Grioud'nun Chelsea ile sözleşmesi bu yaz bitiyor ve Maviler'in Şampiyonlar Ligi başarısının ardından takımdan ayrılması muhtemel görünüyor.

34 yaşındaki oyuncu Manchester City'ye karşı finalde yer almadı, ancak 2019'da Avrupa Ligi'ni kazandıklarında olduğu gibi Chelsea'nin turnuvadaki en skorer ismi oldu.

Henry, Giroud'nun 'eski moda' olduğunu ancak hem kale önünde hem de takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmadaki kalitesinin Avrupa Şampiyonası'nda da önemli bir faktör olacağına inanıyor.

Henry, Goal'e, "Olivier, şimdilerde tükenmekte olan bir forvet tipi" diyor.

"Topu havada tutması, kanat oyuncusuna pas vermesi, ceza sahasına girip kafa vuruşuyla gol atması, eski moda."

"O böyle bir oyuncu ve bence milli takım için arkadan kanatlara girip oynamayı seven birine sahip olmak çok iyi."

"Bence Didier Deschamps için Olivier gibi bir forvet oyuncusu olmak harika ve eğer Olivier da rekoru kırmak için ilerlerse bu muhteşem olur."

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