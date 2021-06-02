Mesut Özil'in Necaxa planlarına Meksika Futbol Federasyonu'ndan engel

Mesut Özil ve kulübün diğer yıldız hissedarları, Liga MX ekibi Necaxa'nın mülkiyetinin bir kısmını dijital token aracılığıyla satmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alan Necaxa Kulübü'nün hissedarı oldu.

Özil'in bu ortaklığı ülke basınında geniş yankı uyandırırken Necaxa Kulübü de sosyal medya hesabından "Necaxa ailesine hoş geldin Mesut Özil" mesajını yayınladı.

Ancak yıldız futbolcu ve Özil ile beraber kulübün hissedarı olan diğer yıldızlara bir konuda Meksika Futbol Federasyonu'ndan engel geldi.

Meksika Futbol Federasyonu neyi engelledi?

Mesut Özil'in markası, bu hafta, Necaxa'nın yüzde 1 hissesini temsil eden 'dijital token'i halka satacağını duyurdu.

Ancak bu 'taraftar token'i planlarına Meksika Futbol Federasyonu'ndan engel geldi. Federasyon, mevcut kurallar uyarınca bu işleme izin verilmediğini belirten bir bildiri yayınladı.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021

Bildiriye göre; bu plan, satış ne kadar küçük olursa olsun, bir kulüpteki herhangi finansal hisse satışı için lig onayının gerekli olduğu yönergeye aykırı.

Bununla birlikte, genellikle kripto para birimi kullanılarak satın alınan 'taraftar token'ları, endüstrinin yeniliği göz önüne alındığında belirsiz bir yasal konu olmaya devam ediyor.

Mesut Özil de Necaxa'da yüzde 50 hisseyi satın alan bir yatırım grubunun parçası.

Yatırımcı olan diğer isimler arasında ise NBA'den Victor Oladipo, MLB'den Justin Verlander ve kayakçı Bode Miller var.

La @LigaBBVAMX y la FMF informan acerca de las publicaciones de terceros sobre la posibilidad de adquirir una participación del 1% del capital accionario del nuevo socio del Club Necaxa.



Lee más: https://t.co/PMMqqG3UiK#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/oSjULt73ee — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 1, 2021

Yatırımcılar, kulübün yüzde 1 hissesinin satışını temsil edecek bir 'taraftar token'ı oluşturulmasını önerdiler.

Bu plan ile kulüp paylarının küçük bir kısmı halka satılacak, en yüksek teklifi verene hisselerini temsil eden özel bir dijital token verilecek. Bu tokenın sahibi olan kişi veya kişiler tesislere, takıma ve tüm maçlara erişim gibi avantajlardan yararlanacak. Yüzde 1'lik hisse daha sonra başka birine devredilebilecek.

Meksika Futbol Federasyonu ne söyledi?

Meksika Futbol Federasyonu ise tüm satışların lig tarafından onaylanması gerektiği bu sebeple bu plan uygulanırsa her satışın denetlenemeyeceği konusunda endişeli.

"Düzenlemelerimize uygun olarak, üyelik sertifikaları, lig meclisinin açık onayı ve yürütme komitesinin veya genel kurulun onayı dışında hiçbir şekilde devredilemez veya değiştirilemez."

"Bu nedenle bir Liga MX kulübünün doğrudan veya dolaylı sermaye katılımı, daha önce düzenlemelerimizde tanınanlar dışında, herhangi bir takas türüne veya herhangi bir araç veya ödeme şekliyle satın almaya tabi değildir."

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