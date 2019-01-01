ÖZEL | Everton, Moise Kean için görüşmeleri hızlandırdı

Everton, Juventus'un genç yıldızı Moise Kean'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

, Ademola Lookman'in 'e transferi sonrası bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. İlk hedef ise 'un genç yıldızı Moise Kean.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini ve Merih Demiral transferlerine 100 milyon euro'dan fazla bir miktar para harcanması üzerine kadrodaki bazı isimleri göndererek kulübe para akışı sağlamak istiyor.

Leonardo Spinazzola'nın 'ya satılmasıyla 29.5 milyon euro kazanan Juventus, şimdi ise Moise Kean'i elden çıkarmayı düşünüyor.

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Goal kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre Everton, Moise Kean ile anlaşmaya vardı ve transferi sonuçlandımak için Juventus ile görüşmelerini hızlandırdı. ekibi, 40 milyon euro ve geri alma opsiyonlu olarak Moise Kean'in transferine onay vermeye hazır. Ancak İtalyan ekibinin istediği miktar ve geri alma opsiyonunu şart koşması Everton için işleri zorlaştırıyor.

Kane'in kulübüyle olan sözleşmesi ise Haziran 2020 yılında sona eriyor. İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 13 lig maçında forma giyerken, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.