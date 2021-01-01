ÖZEL | Barcelona, Manchester City'den Eric Garcia ile anlaşma sağladı

İspanyol stoper, Barcelona'nın ilk yaz imzası olacak. Duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Barcelona, Manchester City stoperi Eric Garcia ile anlaşma imzaladı. Goal, bilgiyi doğruladı.

Garcia, City'deki mevcut sözleşmesi haziran sonunda sona erdiğinde bedelsiz bir transferle Camp Nou'ya taşınacak.

2017'de Manchester City'ye transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan çıkmıştı ve şimdi yeniden Barcelona'ya dönüyor.

Garcia, Barcelona'nın ilk yaz transferi olacak

Goal, Garcia'nın Barcelona'ya transferinin Euro 2020'den önce resmiyet kazanacağını öğrendi.

İspanyol stoper, koronavirüsün getirdiği mali olumsuzluklar nedeniyle ocak ayındaki ilk sözleşme tekifinden yüzde 40 daha az bir ücretle oynamayı kabul etti.

Garcia her zaman Barça'yı üst düzeyde temsil etmeyi hayal etti ve Manchester City'nin sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi.

Guardiola, Barça hakkında ne söyledi?

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, geçtiğimiz ay yaptığı basın toplantısında 2020-2021 sezonunun çoğunda ilk 11'de şans vermediği İspanyol stoperin, Barcelona'ya gideceğini doğruladı.

Pep, Garcia ile ilgili şunları söyledi:

"15 Eric Garcia'ya sahip olmayı çok isterim. İnanılmaz bir takıma gidecek ve insanlar, onu oynatmadığımda tatmin olmadıklarını söylediklerinde Eric'i düşünüyorum.

"Çoğu zaman yedek kulübesinde değil çünkü Barcelona'ya taşınacak, umarım öyle olur. Zor, ama olan bu."

Garcia'nın City'deki rakamları

Garcia, 13 Mart'ta Fulham deplasmanına ilk 11'de çıktıktan bu yana formayı alamadı. Ruben Dias ve Aymeric Laporte, Guardiola'nın kadrosundaki ilk tercihler oluyor.

Geçen sezon 20 karşılaşmada forma giyen İspanyol stoper, bu sezon ise 10 kez oynayabildi.

Garcia ayrıca tek bir gol kaydetmeden Etihad Stadyumu'ndan ayrılacak, ancak CV'sine Carabao CUP ve Community Shield şampiyonluğunu yazdırdı.

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