ÖZEL | Barcelona, Koeman'ı kovup Roberto Martinez'i takımın başına getirmek için en uygun anı arıyor

Katalanlar, hoca değişikliği için bir sonraki milli arayı bekliyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Barcelona'nın görevden almayı planladığı Ronald Koeman, Katalan devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Barça'nın eski yıldızının geleceğine ilişkin spekülasyonlar zaten aylardır mevcuttu. Ancak kulüp, artık bu konuda somut bir atmayı planlıyor.

La Liga ekibi, yoğun bir fikstürün içinde olduğu için Koeman'ı göndermek adına en doğru anı bekliyor.

Koeman ne zaman görevden alınacak?

Pazartesi gecesi Granada ile 1-1 berabere kalan Barça, perşembe günü Cadiz deplasmanına gidecek ve pazar günü ise Camp Nou'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

Yani yoğun fikstürün devam ettiği görülüyor.

Bu yoğunluğun ortasında herhangi bir karar verilmeyecek, ayrıca Koeman'ın sıraya giren bir halefi yok ve kulüp hâlâ maddi zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Ancak Barça, Koeman'ın sözleşmesini feshetmek için 4 milyon dolar'lık bir ödeme yapmak zorunda.

La Liga ekibi, Levante maçının ardından Benfica ile Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde karşı karşıya gelcek. Ondan sonra ise Luis Suarez ve Antoine Griezmann gibi tanıdık yüzlerin olduğu Atletico Madrid'e konuk olacak.

2021-22 sezonunun ikinci milli arası geldiğinde, Barça'nın Koeman ile yolları ayırmak için harekete geçmesi bekleniyor. Bu da ekim ayının ortasını işaret ediyor..

Goal, Camp Nou'daki bir sonraki hocanın, uzun vadeli planların hazırlanma sürecinde bir köprü görevi görmeyeceğini öğrendi.

Eski kaptan Xavi, Barça'yı çalıştırmak istediğini gizlemiyor fakat Katar kulübü Al Sadd ile sözleşmesi devam ediyor. Bu yüzden şu anda başkan Laporta için en iyi seçenek değil.

Belçika'yı çalıştıran Roberto Martinez ise şimdilik en fazla öne çıkan isim konumunda.

İspanyol teknik direktör şu anda ekim ayında oynanacak Uluslar Ligi yarı finaline odaklanmış durumda. Bir yandan da 2022 Dünya Kupası elemeleri devam ediyor.

Katalunya'nın yerlisi olan Martinez, belki Uluslar Ligi'nde final oynayıp kupayı kazandığı takdirde daha rahat hareket etme şansı bulabilir ve Belçika'dan müsade isteyebilir

Ancak Barça, kartlarını kapalı oynuyor ve henüz hiçbir görüşmee yapmadan doğru zamanı bekliyor.

Açık olan şu ki, eski başkan Josep Maria Bartomeu tarafından göreve getirilen Koeman, yakında kendisine bir iş bakmak zorunda kalabilir.

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