"Manchester United, Sterling'i alacak!"

Rio Ferdinand, İngiliz forvetin Manchester City'den ayrılabileceğini söyledi.

Manchester United'ın efsane kaptanı Rio Ferdinand'dan, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

United'ın eski stoperi, "Liverpool hemen yarın Sterling'i almalı" yorumunu yaparken, İngiliz oyuncuyu United'ın kadrosuna katacağını da söyledi.

Son dönemde Pep Guardiola'nın gözünden düşen ve 2021-22 sezonundaki altı maçta sadece iki kez ilk 11'e girebilen Sterling, Ferdinand'a göre bu durum düzelmediği takdirde takımdan ayrılmak isteyebilir.

Ne söylendi?

Sterling'in ismi son dönmde La Liga takımları, özellikle Barcelona ile anılıyor. Ancak Ferdinand, yıldız oyuncunun Liverpool veya Manchester United'a gitmesinin kendisi için daha iyi olacağına inanmakta.

Ferdinand, FIVE Youtube kanalında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Liverpool olsam yarın Sterling alırdım... Ben olsam şu anda Barcelona ya da Real Madrid'e gitmezdim, o yüzden Liverpool dedim... Bence onu Manchester United alacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi, Sterling'in formsuzluğuyla ​​ilgili kafa karışıklığını dile getirdi ve Guardiola'nın, İngiliz oyuncuya az süre vermesini yanlış bulduğunu söyledi.

"Raheem Sterling nerede? Takımdan atıldığı için güvenini kaybetti. Uzun yıllar boyunca gole ihtiyaç duyduklarında ilk başvurulan adamdı ve şimdi birdenbire kendini kenarda buldu.

"Buna şaşırdım, anlamıyorum. Pep ile çoğu zaman doğru futbol oynuyordu. Ona isteyecek kulüpler olacaktır. Bakalım nasıl sonuçlanacak."

Sterling'in Manchester City'deki rakamları

İngiliz forvet, son altı yılda City formasıyla 298 maçta forma giydi, 15 gol atıp 87 de asist yaptı.

İngiltere Milli Takımı oyuncusu ayrıca Etihad Stadyumu'nda üç Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere dokuz kupa kazandı. 2020-21 sezonunda ise kulübün, ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Sterling, City'nin salı gecesi Carabao Cup 3. turunda Wycombe ilee oynayacağı karşılaşmada ilk 11'de yer alabilir. Hafta sonu ise Chelsea deplasmanında sahada olmayı umacak fakat bu, pek kolay görünmüyor.

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