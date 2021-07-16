Galatasaray’ın sol bek transferi için adaylarından biri olan Layvin Kurzawa, önümüzdeki sezon yoluna nerede devam etmek istediğine karar verdi.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray; kadrosuna Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz gibi isimleri dahil etmişti.

Marcelo Saracchi’nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol bek transferi de yapmak için harekete geçen sarı - kırmızılılar, Ezgjan Alioski’nin yanı sıra PSG’den ayrılması gündemde olan Layvin Kurzawa ile de ilgileniyor.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın PSG ile anlaştığı, ancak oyuncudan cevap beklediği ifade edilmişti.

Fransa basınından L’Equipe’in haberine göre Kurzawa, PSG’den ayrılmak için aceleci davranmıyor ve yoluna Premier Lig’de devam etmek istiyor.

Henüz bir İngiliz ekibinden teklif almayan 28 yaşındaki başarılı oyuncu, transfer döneminin sonuna kadar Ada’dan gelecek teklifleri bekleme kararı aldı.

PSG, Kurzawa’nın yerini nasıl dolduracak?

Bir diğer sol bek Mitchel Bakker’i Bayer Leverkusen’e satan Fransız devi, Juan Bernat’ın da sakatlıktan dönmesiyle birlikte mevcut kadrosunda iki sol bek alternatifine sahip.

Ancak PSG, gelir elde edebilmek için Kurzawa’yı satmaya sıcak bakıyor. Galatasaray ile anlaşan PSG, oyuncunun Türkiye’de forma giymek istememesi üzerine bekleme kararı aldı.

Ayrıca Ligue 1 temsilcisi, Milan’ın başarılı sol beki Theo Hernandez için de girişimlerini sürdürüyor. 40 milyon euro’luk ilk teklifinden sonuç alamayan PSG’nin ilerleyen günlerde Milan’ın kapısını tekrar çalması bekleniyor.

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