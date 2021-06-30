Ölüm grubunda yer alan Fransa, Almanya ve Portekiz çeyrek finali göremedi

Euro 2020’de zorlu F Grubu’ndan çıkan üç takım da turnuvaya erken veda ederek hayal kırıklığı yarattı.

Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan’dan oluşan F Grubu, turnuva öncesinde Avrupa Şampiyonası’nın en zorlu grubu olarak görülüyordu.

Çekişmeli maçlara sahne olan grubu Fransa beş puanla ilk sırada tamamladı. Almanya dört puanla ikinci sırayı alırken, aynı puana sahip Portekiz ikili averajla rakibinin gerisinde kalmasına rağmen en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükseldi.

Ancak ‘ölüm grubundan’ gelen üç favori, son 16 turunda birer birer turnuvaya veda etti. İlk olarak Portekiz, kupanın bir diğer iddialı takımı Belçika’ya 1-0 yenilerek elendi.

Fransa’nın İsviçre karşısında aldığı sonuç belki de şu ana kadar turnuvanın en büyük sürpriziydi. Fransa son 10 dakikaya 3-1 önde girmesine karşın skoru koruyamadı ve maç 3-3 eşitlikle uzatmalara gitti. Dev rakibini penaltılarla geçen İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya’nın da İngiltere’ye son 15 dakikada yediği iki golle boyun eğmesiyle, son üç büyük turnuvanın şampiyonları Euro 2020’de son 8’i göremeden elenmiş oldu.

Euro 2020’ye Portekiz son Avrupa şampiyonu, Fransa son dünya şampiyonu unvanıyla gelmişti. Almanya ise 2014 Dünya Kupası apoletini taşıyordu.

Almanya’da Löw dönemi sona erdi

2006’dan bu yana Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw, Euro 2020’nin ardından görevi bırakacağını açıklamıştı.

Löw idaresinde hiçbir büyük turnuvayı kaçırmayan ve 2014’te Dünya Kupası’nı kaldıran Almanya, Euro 2008’de final oynama başarısı göstermişti.

Deschamps, Mbappe'yi savundu

İsviçre karşısında penaltı kaçıran ve turnuvayı gol atamadan tamamlayan Mbappe, Fransa cephesinde eleştirilerin odağındaki isimdi.

Oyuncusuna sahip çıkan teknik direktör Didier Deschamps, "Mbappe turnuvayı golsüz kapatsa da bizim birçok hücum aksiyonumuzda başrol oynadı. Sonrasında penaltı kullanma sorumluluğunu üstlendi, hiç kimse ona kızgın değil" ifadelerini kullandı.

Ronaldo pazubandı yere fırlattı

Belçika maçında son düdüğün ardından sinirlerine hakim olamayan Cristiano Ronaldo kaptanlık pazubandını yere atmıştı. Euro 2020’yi beş golle tamamlayan Ronaldo, milli takım formasıyla 109 gole ulaşarak Ali Daei'nin rekoruna ortak oldu.

Portekiz teknik direktörü Fernando Santos ise, karşılaşmayı Belçika'nın altı, Portekiz'in 29 şutla tamamladığına dikkat çekerek şanssızlıktan yakınmıştı.

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