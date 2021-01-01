NXGN'in kazananı Ansu Fati: EURO 2020'de oynamak rüya gibi bir şey olurdu

18 yaşındaki oyuncu dizindeki sakatlık nedeniyle Kasım ayından bu yana forma giyemedi, ancak bu yaz İspanya'yı temsil edebileceği umuluyor.

NXGN 2021 galibi Ansu Fati, bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda oynamanın kendisi için bir hayal olacağını kabul etti.

Barcelona yıldızı, 1 Ocak 2002 veya sonrasında doğan en iyi 50 futbolcunun yer aldığı NXGN listesinde zirveye çıkarak en iyi erkek wonderkid seçildi.

Ciddi bir diz sakatlığı yaşarken İspanya Milli Takımı'nın en genç golcüsü Luis Enrique'nin kadrosunda kendine yer bakıyor.

Ansu Fati ne söyledi?

NXGN 2021 ödülünü aldıktan sonra Goal'e konuşan Fati, EURO 2020'de İspanya ile olmayı çok isteyeceğini söylüyor.

"Orada olmayı çok isterdim ama önce sakatlığımı atlatmam gerekiyor." dedi.

"Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ancak bir Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek her oyuncunun hayalidir."

"Hedefler koymuyorum ancak her geçen gün bir oyuncu ve bir insan olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

Ansu Fati'nin sakatlığı ne zaman bitecek?

Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 yendiği karşılaşmada sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizinde yırtık ve menisküs tespit edildi.

Ameliyat olan Fati, kasım ayının başından bu yana forma giyemedi ve dört ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Şubat ayının başında ise Ansu Fati'nin üçüncü bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü ise gelişimine devam etti, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla iyileşme sürecinin hızlandığını gözler önüne serdi ve sezon bitmeden yeniden oynayabileceğine dair umut verdi.

Ansu Fati, EURO 2020'de İspanya kadrosunda olacak mı?

Ansu Fati iyileştiğini ve forma girdiğini kanıtlar ise İspanya ile 23 kişilik kadroda yer alma şansı yüksek.

Eylül ayında Ukrayna'ya karşı uluslararası ilk maçına çıkan Fati, 17 yaş, 311 günlük iken Luis Enrique'nin verdiği şansı değerlendirerek ülkesinin en genç golcüsü oldu.

Önceki rekor ise 1925'te 19. yaş gününe 21 gün kala gol atan Juan Errazquin tarafından kırılmıştı.

Fati'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki etkileyici performansı, sakatlığından önce İspanya'nın EURO 2020 kadrosuna girmek için yeterliydi.

Haziran ayında sakatlığını atlatacağını düşünürsek Adama Traore, Dani Olmı ve Bryan Gil gibi isimlerle rekabete girmesi gerekecek.

Önceki NXGN kazananları kimler?

Fati; Jadon Sancho, Gigi Donnarumma ve Rodrygo gibi isimlerin izinden giderek NXGN ödülünü kazanan altıncı isim oldu.

Youri Tielemans ve Justin Kluivert, 2016 yılından bu yana her yıl dünya üzerinde 44 edisyondan gazetecilerin en iyi genç futbolcular için verdikleri oylarla Goal'ün seçtiği ödülü her yıl evlerine götürdüler.

"Öncelikle bana oy verenlere ve tabii ki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, onlar olmasaydı bu mümkün olmazdı."

"Ayrıca birlikte çalıştığım antrenörlere teşekkür ederim."