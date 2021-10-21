Nuri Şahin: Kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Klopp

Futbolu henüz bırakmadığını açıklayan Nuri Şahin, Alman menajeri idolü olarak görüyor.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, birçok kariyerli hoca ile çalıştığını vurgularken bunlar arasında en çok etkilendiği teknik direktörün Jürgen Klopp olduğunu açıkladı.

Şahin, Alman menajerden sadece saha içi ile ilgili değil hayatla ilgili de çok şey öğrendiğini söyledi.

Nuri Şahin ile yola devam etme kararı alan Antalyaspor, ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ne söylendi?

Antalyaspor'un antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli oyuncu ve futbol sorumlusu, kariyeri boyunca çalıştığı hocalardan öğrendiklerini şöyle açıkladı:

"Hem millî takımda hem de kulüp takımlarında dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Bu hocadan bunu kaptım' dersem yanlış olur.

"Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Kloop.

"Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım.

"Klopp'un, kalbe en iyi dokunan menajer olduğunu düşünüyorum. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim."

Nuri Şahin futbolu bıraktı mı?

Antalyaspor'un futbol sorumlusu olduktan sonra futbolu bırakma kararının yanlış anlaşıldığını söyleyen Şahin, şu yorumu yaptu:

"Burada bir yanlış anlaşılma oldu. Lisansım hâlâ devam ediyor. Gerektiği zaman sahada takıma katkı sağlayabilirim. Ersun hocanın bırakmasının ardından göreve 4 gün sonra geldik. Benim için de inanılmaz bir şey oldu.

"Yönetimimiz, sağ olsunlar beni bu göreve layık gördü. Artısını eksisini konuştuk. Hep beraber bir karar aldık. Cesur bir karardı. Herkesin önünde yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve getirmek cesaret isteyen bir karardı. Benim bu görevi kabul etmem de bu takıma, şehre, kulübe inandığımı gösterir."

Nuri Şahin'in oyuna bakış açısı nasıl?

Tecrübeli futbol adamı, oyun felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Görevimiz sahaya çıktığımız zaman maç kazanmak. Yeri geldiği zaman defansta yapacağız önde de basacağız. Sadece ofansif, defansif diye bir şey yok. Futbol çok gelişti. Her takım bir şeyler deniyor. 10 sene öncesi ile futbol inanılmaz değişti.

"Her ülke belli bir şey oynamaya çalışıyor. Sadece ofansif, defansif oynamak maç kazandırmaz. Ben topun bizde kalmasını istiyorum. Keyif alalım istiyorum. Rakip üzerine geldiği zaman kaleyi de korumayı bilmemiz gerekiyor."

A Millî Futbol Takımı'na teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesini değerlendiren Şahin, şunları söyledi.

"Doğru bir karar. Türk futboluna Alman teknik direktörler her zaman katkı sağlamıştır. Tecrübeli bir teknik adam. Başarılı olacağına inanıyorum. Millî takıma ne kadar duygusal baktığını biliyorum."

Daha fazlası için:

"Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yu çıldırttı!"

Ole Gunnar Solskjaer: Ronaldo'yu eleştirenler bu maçı izlesin!

Paul Scholes'tan sert eleştiri: Takımdan başka bir şeye benziyorlardı!