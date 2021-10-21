Manchester United efsanesi Paul Scholes'tan sert eleştiri: Takımdan başka bir şeye benziyorlardı!

İngiliz eski orta saha, 3-2'lik galibiyete rağmen United'ın oyununun beğenmiyor.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi maçında çarşamba gecesi Atalanta karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.

Bu geri dönüş, Old Trafford'daki taraftarları çılgına çevirmiş olsa da bazıları takımın oyunundan hiç de memnun değil.

United efsanelerinden Paul Scholes da bunların başında geliyor.

Ne söylendi?

İngiliz eski orta saha oyuncusu, BT Sport'a verdiği demeçte maçın ardından şu yorumu yaptı:

"Bütün heyecanı alıyorum ama ilk yarıdan zevk almadım ve ilk yarının beni ikinci yarıdan uzaklaştırdığını düşünüyorum.

"Bence daha iyi bir takımla oynuyor olsalardı gözden kaybolurlardı. İlk yarı endişe vericiydi. Takımdan başka bir şeye benziyordu, birliktelikten yoksulardı. Bu, endişe verici bir işaretti.

"Liverpool'a karşı böyle oynayabilirler mi? Bir milyon kez asla. Manchester City'ye karşı böyle oynayabilir misiniz? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı böyle oynayabilir misiniz?

"Parti pisliği gibi görünmek istemem ama ilk yarı çok kötüydü. benim için büyük endişe barındırıyordu.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise BT Sport'a verdiği demeçte iki gol yedikleri için kızgın olduğunu kabul ederken, takımını savunmayı da ihmal etmedi:

"İlk yarıda da iyi oynadığımızı düşünüyorum fakat rakip iki şans yakalayıp iki gol attı. Hayatta kalmak istiyorsak bu durumun değişmesi gerekiyor."

"Bizim bu kulüpte böyle bir alışkanlığımız var. Oyuncular asla inanmaktan vazgeçmediler ve yollarına devam ettiler.

"Oyunculara saygısızlık etmeyin. Manchester United için oynuyorlar ve dünyanın en şanslı adamları olduklarını biliyorlar.

Bu gece dünyanın en şanslı adamları çünkü Manchester United için oynayacaklar. Milyonlarca kadın ve erkek, bunu yapmak ister."

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United, Mario Pasalic ve Merih Demiral'in attığı gollerin ardından Old Trafford'da devre arasına 2-0 mağlubiyetle girdi.

Atalanta kalecisi Juan Musso birçok golü önlerken Marcus Rashford, Harry Maguire ve Cristiano Ronaldo'nun golleri İngilizlere galibiyeti getirdi.

Çarşamba günkü zaferden sonra United F Grubu'nda, Atalanta ve Villarreal'ın iki puan önünde liderliğe yükseldi.

Solskjaer'in ekibi, Premier Lig'de pazar günü Liverpool'a konuk edecek. Daha sonra Tottenham deplasmanına gidecek ve derbide Manchester City'i ağırlayacak.