Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer: Ronaldo'yu eleştirenler bu maçı izlesin!

Norveçli hoca, yıldız oyuncusuna sahip çıktı.

Ole Gunnar Solskjaer, çarşamba günü elde edilen Atalanta galibyetinin ardından, Cristiano Ronaldo eleştirilerini hedef aldı.

Ronaldo, ilk yarıda 2-0 geriye düşmesine rağmen Atalanta'yı deviren Manchester United'ın galibiyet golünü atmayı başardı.

Marcus Rashford ve Harry Maguire'ın ardından topu ağlara gönderip takımınına 3 puanı kazandıran yıldız oyuncu, son haftalarda çalışma temposu ve savunma desteği nedeniyle eleştiriliyordu.

Ancak Solskjaer, çarşamba günkü galibiyetin Ronaldo'nun ne kadar iyi olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Solskajer, BT Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Harry Maguire'ın biritirişi içgüdüseldi. Bence ondan gol atmasını beklemezdiniz.

"Ve Cristiano kale önünde harika iş çıkardı. Onu eleştirmek isteyen varsa, sadece bu maçı izleyin. Nasıl koştuğunu izleyin.

"Ronaldo'nun çizgiyi yönetmesinden gerçekten ama gerçekten çok memnun kaldım. Kalabalığı arkamıza almak istiyoruz.

"Depar attığını görüyorsunuz. Bir santrforun yapması gereken her şeyi yaptı ve gol atmak, onun çoğun futbolcudan daha iyi yaptığı bir şey."

Ronaldo'nun bu sezonki performansı

Ronaldo bu yaz, 2009'da Real Madrid'e katılmak için ayrıldığı Manchester United'a geri döndü.

Portekizli, imzasının ardından çıktığı sekiz maçta altı gol attı ve bu gollerin üçü Manchester United'ın üç Şampiyonlar Ligi maçında geldi.

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