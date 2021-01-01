"Neymar yüzüme bant fırlattı, saygısız biri"

Lille'in Portekizli oyuncusu Tiago Djalo, Neymar ile Parc des Princes randevularında girdiği tartışma için Brezilyalı yıldızı saygısızlıkla suçluyor.

Tiago Djalo, soyunma odası koridorlarında münakaşaya girdikleri Brezilyalı yıldızın yüzüne bant fırlattığını ve daha fazla saygılı olması gerektiğini söylüyor.

Fransa Ligue 1'de Lille'in deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmaya Tiago Djalo ile Neymar'ın kavgası damga vurdu.

Neler yaşandı?

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Neymar ile Lille'den Tiago Djalo arasında kavga çıktı.

Maçın son bölümünde Neymar rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı yıldız oyun alanı dışına çıkan topu alırken rakibini ittirdi.

Maçın hakemi Benoit Bastien de bu iki hareketin üzerine daha önce sarı kartı olan oyuncuları ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.

İki oyuncu soyunma odasına doğru giderken tartışmaya devam etti. Soyunma odası koridorlarına girildiğinde iki oyuncu arasında kavga büyüdü.

Tiago Djalo ne söyledi?

A Bola'ya konuşan Tiago Djalo, Brezilyalı yıldızı daha fazla saygılı olmaya davet ediyor.

"Soyunma odası tünelinde bana duymazlıktan geldiğim şeyler söyledi. Hatta yüzüme (futbolcuların ayak bileklerine sardığı) bant fırlattı."

"İyi şeyler söylemedi. Bu futbolun bir parçası ama Neymar'da eksik olan şey bu, biraz daha saydı. Neymar'ın daha fazla saygılı olması gerekiyor."

"Medya mı? Onlarda bu sorumluluğa sahip. Sonunda her zaman en medya dostu oyuncuları tercih ediyorlar ve işin sonunda o futbolcular daha korunaklı hale geliyor."

Tünelde yaşananlar

Neymar ile Tiago Djalo'nun kavgası soyunma odası koridoruna da taşındı.

Kameralara da yansıyan kavgayı soyunma odası koridorlarında bulunan kişiler araya girerek ayırdı.

Neymar'ın bu sezon performansı

Ligue 1'de bu sezon 12 maçta görev alan Neymar 6 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol ve 1 asist ile oynadı.

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