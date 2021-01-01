Mouctar Diakhaby: Juan Cala bana 'pis zenci' dedi

Valencia'nın yıldızı Mouctar Diakhaby, Cadiz'in oyuncusu Juan Cala'nın kendisine 'Pis zenci' dediğini söylüyor ancak Cala 'linç kurbanıyım' diyor.

La Liga'nın 29. haftasında Cadiz evinde Valencia'yı ağırladı. 2-1 Cadiz galibiyetliyle biten karşılaşmada ırkçı taciz suçlamaları damga vurdu.

Mouctar Diakhaby'nin Cadiz oyuncusu Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını iddia etmesinin ardından Valencia soyunma odasının yolunu tuttu.

Mouctar Diakhaby sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Juan Cala'yı suçladı ancak Cadiz'in oyuncusu durumu mahkemeye taşıyacağını söylüyor.

Ne yaşandı?

Karşılaşmanın 29. dakikasında Diakhaby ile Cala'nın orta sahada tartıştığını gören hakem iki oyuncuyu ayırmak için yanlarına gitti.

Valencia'nın Fransız stoperi Mouctar Diakhaby, Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını söyledi.

Bu durumun ardından Valencia oyuncuları sahaya çıkmama kararı aldı ve soyunma odasına gitti.

Ancak Diakhaby ise takım arkadaşlarını oyuna geri dönmeleri için çağırdı ve devamında Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

Mouctar Diakhaby ne söyledi?

Mouctar Diakhaby sosyal medyadan yaptığı açıklamada Juan Cala'nın kendisine 'pis zenci' dediğini iddia ediyor.

"Pazar günü oynadığımız Cadiz maçında bir oyuncu bana 'pis zenci' sözleriyle hakaret etti."

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

"Bu tahammül edilemez, buna rıza gösteremem. Tepkimi hepiniz gördünüz. Bu ne normal hayatta ne de bir saygı sporu olan futbolda olamaz."

Juan Cala ne söyledi?

Juan Cala ise Mouctar Diakhaby'ye ırkçı bir tacizde bulunmadığını ancak günah keçisine döndüğünü söylüyor.

"Eğer Cadiz'den bir oyuncu Valencia'dan bir oyuncuya gidip ''Cala özür dilerse Diakhaby oynayacak'' dediyse futbolu bırakırım. Bu yanlış. Bu bir medya şovu."

"Birkaç gündür acı çekiyorum. Bu halka açık bir linç. 20'den fazla kamera, mikrofon, 22 oyuncu, üç hakem var ama kimse öğrenmiyor. Kimse ne duyduğunu söylemiyor."

"İmajım ve şerefimle oynayan herkese karşı yasal işlem başlatacağım."

Valencia ne söyledi?

Yaşanan olayın ardından sosyal medyadan açıklama yayınlayan Valencia, "Irkçılığa hayır!" dedi.

"Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır."

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