İlkay Gündoğan: Bundesliga'nın izleyiciler için çekiciliği azalacak

İlkay Gündoğan, Bundesliga'da Bayern Münih egemenliği devam ederse ligin çekiciliğinin azalacağını düşünüyor.

Kariyerini Manchester City'de noktalayacağının sinyallerini veren İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund maçı öncesi Bundesliga'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Manchester City ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Pep Guardiola ile kariyerinde yeni bir sayfa açan İlkay Gündoğan rakibi Dortmund'un Bayern Münih egemenliğine son vermesini umuyor.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Funke Media Group'a konuşan İlkay Gündoğan, "Bundesliga'da Dortmund veya RB Leipzig'in en azından orta vadede Bayern Münih ile rekabet etmesini diliyorum." diyor.

"Bayern Münih önümüzdeki birkaç yıl içinde rekabette arayı daha da açarsa Bundesliga'nın uluslararası seyirciler için ne yazık ki daha az çekici olacağını varsayabiliriz."

Gündoğan ile City, Premier Lig'de şampiyonluğa doğru ilerliyor ve rekabetin Almanya'ya karşı daha ağır olduğunu söylüyor.

"İngiltere'de ligin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum."

Mancester City'nin yıldızı kariyerini İngiliz ekibinde noktalayacağının sinyallerini veriyor.

"Manchester'da hala iki yıllık sözleşmem var ve burada kendimi evimde hissediyorum ve daha iyi bir şey düşünemiyorum"

Manchester City ile Borussia Dortmund'un ligdeki durumları

Borussia Dortmund bu sezon Bundesliga'da 43 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.

Ancak Dortmund Bayer Leverkusen ile aynı puanı paylaşıyor. Bayern Münih ise 64 puanla zirvede.

Manchester City ise Dortmund'un aksine Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçiriyor.

74 puan toplayan Maviler, yakın takipçisi Manchester United'a 14 puan fark attı.

İlkay Gündoğan'ın performansı

Pep Guardiola'nın ellerinde sahte 9'a dönüşerek Premier Lig'de harika bir sezon geçiren İlkay Gündoğan bu sezon ligde 23 maçta 12 gol, 1 asist kaydetti. Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 3 gol üretti.

Ayrıca Ocak ayında çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol kaydeden Gündoğan, İngiltere'de ayın futbolcusu seçildi. Şubat ayında da gollerine devam eden deneyimli oyuncu, kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısına çıktı.

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