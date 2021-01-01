Veteran Zlatan, genç Ibrahimovic'e fark attı

Zlatan Ibrahimovic 30'undan sonra attığı gollerle gençliğine taş çıkardı.

Zlatan Ibrahimovic futbol dünyasında yarattığı etkiyle herkesin ağzını açık bırakmaya devam ediyor.

2019/20 sezonunda LA Galaxy'den İtalya'nın yolunu tutan 39 yaşındaki yıldız Milan ile bir yıl daha kariyerine devam etme kararı aldı.

Bu sezon AC Milan formasıyla toplamda 17 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, 30 yaşının ardından attığı gol sayısıyla gençlik yıllarına taş çıkardı.

Zlatan Ibrahimovic neyi başardı?

İsveçli yıldız 30. yaşına basmasının ardından 30. yaşından önce attığı gollerden 100 gol daha fazla kaydetti.

30 yaşından önce toplamda 232 gol atan Zlatan Ibrahimovic, 30. doğum günün ardından 332 gol üretti.

Zlatan Ibrahimovic'in 30. yaşından önce attığı goller

Milan'ın yıldız golcüsü 30 yaşına basmadan önce 528 karşılaşmada 232 gol attı.

Takımlar Goller Çıktığı Maç Sayısı Orantı Yaş Malmö 18 47 0,38 17-19 Ajax 48 110 0,44 19-22 Juventus 26 92 0,28 22-24 Inter 66 117 0,56 24-27 Barcelona 22 46 0,48 27-28 AC Milan 24 45 0,53 28-29 İsveç 28 71 0,39 19-29 Toplam 232 528 0,44 17-29

Zlatan Ibrahimovic'in 30. yaşından sonra attığı goller

Zlatan Ibrahimovic 30. yaşına basmasının ardından 442 karşılaşmada 332 gol buldu.

Takımlar Goller Çıktığı Maç Sayısı Orantı Yaş AC Milan 32 40 0,80 30 PSG 156 180 0,87 30-34 Manchester United 29 53 0,55 34-36 LA Galaxy 53 58 0,91 36-38 AC Milan 28 44 0,64 38-39 İsveç 34 47 0,72 30-39 Toplam 332 422 0,79 30-39

Bu sezon Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic bu sezon Serie A'da 16 karşılaşmada görev aldı ve 15 gol, 1 asist kaydetti.

İsveçli yıldız İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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