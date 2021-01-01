Veteran Zlatan, genç Ibrahimovic'e fark attı
Zlatan Ibrahimovic futbol dünyasında yarattığı etkiyle herkesin ağzını açık bırakmaya devam ediyor.
2019/20 sezonunda LA Galaxy'den İtalya'nın yolunu tutan 39 yaşındaki yıldız Milan ile bir yıl daha kariyerine devam etme kararı aldı.
Bu sezon AC Milan formasıyla toplamda 17 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, 30 yaşının ardından attığı gol sayısıyla gençlik yıllarına taş çıkardı.
Zlatan Ibrahimovic neyi başardı?
İsveçli yıldız 30. yaşına basmasının ardından 30. yaşından önce attığı gollerden 100 gol daha fazla kaydetti.
30 yaşından önce toplamda 232 gol atan Zlatan Ibrahimovic, 30. doğum günün ardından 332 gol üretti.
Zlatan Ibrahimovic'in 30. yaşından önce attığı goller
Milan'ın yıldız golcüsü 30 yaşına basmadan önce 528 karşılaşmada 232 gol attı.
|Takımlar
|Goller
|Çıktığı Maç Sayısı
|Orantı
|Yaş
|Malmö
|18
|47
|0,38
|17-19
|Ajax
|48
|110
|0,44
|19-22
|Juventus
|26
|92
|0,28
|22-24
|Inter
|66
|117
|0,56
|24-27
|Barcelona
|22
|46
|0,48
|27-28
|AC Milan
|24
|45
|0,53
|28-29
|İsveç
|28
|71
|0,39
|19-29
|Toplam
|232
|528
|0,44
|17-29
Zlatan Ibrahimovic'in 30. yaşından sonra attığı goller
Zlatan Ibrahimovic 30. yaşına basmasının ardından 442 karşılaşmada 332 gol buldu.
|Takımlar
|Goller
|Çıktığı Maç Sayısı
|Orantı
|Yaş
|AC Milan
|32
|40
|0,80
|30
|PSG
|156
|180
|0,87
|30-34
|Manchester United
|29
|53
|0,55
|34-36
|LA Galaxy
|53
|58
|0,91
|36-38
|AC Milan
|28
|44
|0,64
|38-39
|İsveç
|34
|47
|0,72
|30-39
|Toplam
|332
|422
|0,79
|30-39
Bu sezon Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic bu sezon Serie A'da 16 karşılaşmada görev aldı ve 15 gol, 1 asist kaydetti.
İsveçli yıldız İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 1 gol, 1 asist üretti.
Daha fazlası
- Jürgen Klopp: Real Mallorca'yı çalıştırmak isterdim
-
-
Zinedine Zidane'ın Jürgen Klopp'un yöntemlerine ihtiyacı yok