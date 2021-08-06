PSG’nin yıldız oyuncusu Neymar, eski takım arkadaşı Messi’nin transfer olması için elinden geleni yapıyor.

Barcelona’nın Lionel Messi ayrılığını duyurmasından bu yana Arjantinli yıldızın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğine dair söylentiler sürekli artmaya devam ediyor.

Messi’nin adı Paris Saint-Germain ve Manchester City ile ciddi şekilde anılıyor. Pep Guardiola Messi için bir girişimlerinin olmadığını dile getirdi ancak Pochettino, yönetimin takımı güçlendirmek için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Dolayısıyla PSG’nin Messi transferinde bir adım önde olduğu düşünülüyor. Tüm bu gelişmelerin üzerine Neymar da eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek için kolları sıvadı.

Neler yaşandı?

Fransız basınından RMC Sport’un haberine göre Neymar, yeni sezonda Messi’ye PSG’nin 10 numaralı formasını verme teklifinde bulundu.

Ancak 10 yılı aşkın bir süredir Barcelona’nın 10 numaralı formasını terleten ve sayısız başarı kazanan Messi, habere göre transfer gerçekleşse bile bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Neymar, Messi hakkında neler demişti?

Aralık ayında ESPN’e konuşan Neymar, Messi’ye dair şunları söylemişti:

“Messi’yle yeniden aynı takımda oynamayı çok istiyorum. Benim yerimde de oynayabilir, bu hiç sorun değil.”

“Gelecek sezonda onunla birlikte oynamayı gerçekten çok istiyorum.”

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