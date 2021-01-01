Neymar, dedikodulara noktayı koydu ve sözleşmeyi imzaladı

Brezilyalı yıldız, transfer dedikodularının gölgesinde 2022 yılında bitecek olan sözleşmesini 2025 senesine kadar uzattı.

Geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Neymar, 'devam' dedi.

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızla 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

2017 yılında dünya rekoru transfer ücreti karşılığında Barcelona'dan Ligue 1'in ağır topu PSG'ye transfer olan Neymar, imzayı atarak geleceğiyle ilgili aylardır ortaya atılan spekülasyonlara son verdi.

Rakamlarla Neymar

29 yaşındaki oyuncu, İspanya'dan Fransa'ya 222 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olduktan sonra Paris ekibi ile yüzden fazla maça çıktı ve kulübün marka değerini yükseltmeyi başardı.

PSG, Neymar geldikten sonra iki sezon yerel kupaların üçünü de kazanırken üç sezondur ligdeki şampiyonluğu da kimseye bırakmadı.

Neden önemli?

Neymar'ın, 2022 sonrasında da PSG'de kalacağının duyurulması kıtasal başarı elde etmek isteyen kulüp taraftarlarını da oldukça memnun edecek.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Neymar ve arkadaşları, bu sezon ise yarı finalde Manchester City'ye kaybetti ve yine kupaya uzanamadı. Neymar, bu arzuyu hep diri tutacak.

Kylian Mbappe'nin Paris'teki geleceği üzerine spekülasyonlar devam ederken, Brezilyalının PSG için oynamakta kararlı olduğu haberi, takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya da önemli bir güç katacak.

Ne söylenmişti?

Neymar, nisan ayında yaptığı açıklamada sözleşmeyi yenileyeceğinin sinyalini şu sözlerle vermişti:

"Bu bir sorun değil. Açıkçası kendimi PSG'de çok rahat ve evimde hissediyorum. Eskisinden daha mutlu hissediyorum.”

PSG Başkanı Nasır El-Halifi de, Neymar ve Kylian Mbappe'nin kulüpten ayrılmak için herhangi bir nedeni olmadığına inandığını söylemişti:

"Neymar ve Kylian'ın ayrılmaları için hiçbir sebepleri yok. Tüm turnuvaları kazanmak için gerçekten her şeye sahibiz."

PSG'de Neymar'dan sonra, sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kylian Mbappe'nin kontratını uzatıp uzatmayacağı da merakla bekleniyor.

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