"Haaland bir yıl daha Dortmund'da kalacak" Nuri Şahin, Norveçli yıldıza Lewandowski'yi örnek almasını söylüyor

Tecrübeli orta saha, Goal'e verdiği özel röportajda Borussia Dortmund'un yıldızının geleceğini tartıştı.

Nuri Şahin, Erling Haaland'a Borussia Dortmund'da en az bir yıl daha kalması için tüyo verdi ve Norveçli yıldızın Robert Lewandowski'nin başarılarına uyacak potansiyele ve zihniyete sahip olduğuna inanıyor.

Almanya'da inanılmaz bir ilk yıl geçiren 20 yaşındaki Haaland’ın geleceği çok tartışılan bir konu oldu.

Ocak 2020'de Salzburg'dan Dortmund'a katıldığından beri, 56 maçta 53 gol attı. O halde Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin, ona olan ilgisine şaşmamalı.

Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola, kısa süre önce Dortmund'un bu yaz oyuncuyu satmayı cazip bulacağını öne sürerek heyecan yarattı, ancak kulübün duruşu Haaland'ın en az 2022'ye kadar hiçbir yere gitmeyeceği yönünde.

Signal Iduna Park'ta 200'den fazla maça çıkan Nuri Şahin, Dortmund'un Haaland'ı takımda tutacağına inanıyor.

Ne söylendi?

Goal'a özel olarak konuşan Türk asıllı oyuncu, şunları söyledi:

“Bir Dortmund taraftarı olarak umarım Haaland kalır! Ama bu onun kararı. Etrafında konuşan ve yardım eden, Dortmund'da kalmanın artılarını ve eksilerini gösteren birçok insan var, ancak sonunda kalıp kalmayacağına o karar verecek.

“Birkaç yıl daha sözleşmesi var ve Dortmund gitmesine izin vermek istemezse, bunu netleştirecekler.

"Dürüst olmak gerekirse büyük bir sorun görmüyorum. Bence Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve Haaland en az bir yıl daha kalacak. Sonra herkes mutlu olacak! "

"Lewandowski seviyesine ulaşabilir"

Elbette Nuri Şahin, zamanında bir başka büyük Dortmund golcüsü olan Lewandowski ile birlikte oynadı ve Polonyalı yıldızın kendisini dünyanın en iyilerinden biri olarak göstermesini şaşkınlıkla izledi.

Ona göre işaretler, Haaland'ın gelecekte benzer bir seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip olduğunu söylüyor.

"O seviyeye yükselebilir. Ama mesele oraya ulaşmak değil, orada kalmaktır. Lewandowski'nin yaptığı budur.

"Son 10 yıldan bahsedelim; Luis Suarez, Sergio Aguero, Harry Kane, Lewandowski ve Karim Benzema gibi oyuncular o seviyede kaldılar.

“Haaland kesinlikle başarabilir. Çok büyük bir potansiyeli var ve Dortmund'dan duyduğuma göre gerçekten iyi antrenman yapıyor, çok profesyonel.

Bu zihniyet anahtardır. Dortmund'daki insanlar, Lewandowski'den beri bir adamı bu profesyonel görmediklerini söylüyorlar. Haaland'ı tanımıyorum ama Lewandowski'yi gördüm ve her gün onun gözlerinde bu adamın her şeyi kazanmak istediğini görebiliyordunuz.

"Haaland'da da bu varsa, kesinlikle başarabilir."

"Sancho, Mbappe ve Neymar gibidir. Onu izlemek için para ödersiniz"

Nuri Şahin, 17 yaşında birlikte oynadığı bir başka göz önündeki yetenek olan Dortmund'un umudu Jadon Sancho hakkında da parlak bir şekilde konuştu.

"İzlemek için para ödeyeceğiniz bir oyuncu. Bire üç pozisyonlarda onu izleyin. Topla dışarı çıkıyor! Onu izlemek bir zevk..

"Neymar ve Kylian Mbappe ile aynı. Bu tür oyuncular taraftarlara biletlerin parasını ödetir, çocukların da onların formalarını giymek istemesini sağlar.

"Dortmund'a 17 yaşında geldi ve yeteneğini görmek çılgıncaydı. Bu cesur bir karardı, ancak Jadon ve ailesi, rahatlık bölgesini terk etmenin onun için en iyi şey olduğunu düşündü ve bu onun için işe yaradı.

"Belki en muhteşem sezonu yaşamadı, ancak rakamları ortada. Bu yaşta iniş çıkışların olması normaldir. Geçen yıl çılgın bir sezon geçirdi ve insanlar doğal olarak her zaman bu seviyeyi görmek isteyecekler, ama o şimdi geri döndü.

"Son maçın birkaç dakikasını izledim ve geri döndü!"