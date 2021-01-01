ÖZEL | Adrian Ilie: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ı destekleyeceğim

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Adrian Ilie, derbide tarafını seçti.

ÖZEL RÖPORTAJ

Derbilerin atmosferini, iki takımda da forma giyen oyuncular daha çok iyi bilirler. Bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da şampiyonluk yarışında kritik bir derbiye çıkacak.

Rumen golcü Adrian Ilie, iki takımda da forma giymiş oyunculardan biri olarak Goal Türkiye 'ye verdiği özel röportajda derbi ile ilgili konuştu.

"Türkiye'de boş stadyumların olması üzücü"

Her maç, taraftarlar olmadan daha az anlamlı. Özellikle de derbiler, daha tatsız tutsuz. Motivasyon, bir golcü için olmazsa olmaz bir unsurdur ve santrforlar bu gücü taraftarlarından alır.

Ilie, taraftarsız futbolu ve bu durumun golcüler üzerindeki etkisini şu sözlerle yorumluyor:

"Taraftarlar olmadan oynamak çok zor. Öncelikle oyunun güzelliği taraftarların katılımında yatıyor. Dahası, bir futbolcu için tribünlerden aldığı desteğin performansı üzerinde büyük bir etkisi var.

"Forvetin amacı taraftarları tatmin etmek için gol atmak. Günümüzde pandeminin etkileri nedeniyle bu ilişki biraz tuhaf.

"Taraftarların etkileyici ve eşsiz bir hava yarattığı Türk futbolunun kendine özgü atmosferinde boş stadyumların olması çok üzücü. Bir forvet için önemli bir destek kayboluyor."

"Fatih Terim, beni Milan'a transfer etmek istedi"

Ilie, Galatasaray'dan ayrılırken kulübe para kazandırmayı başaran nadir oyunculardandı. Valencia'ya gittiğinde bu ayrılığı Fatih Terim'in de istemediği söylendi ve tribünler Rumen golcünün ayrılmasının ardından kulübe tepki gösterdi.

Ilie, o dönemde yaşananları da anlattı.

"Taraftarların transferime karşı çıkmaları Galatasaray'da işimi iyi yaptığım anlamına geliyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca kulübün transferimden sonra kâr elde etmesine de sevindim.

"Fatih Terim en sevdiğim antrenörlerden biriydi, ona her zaman büyük saygı duydum ve harika bir ilişkimiz oldu.

"Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası kutlamalarını hatırlıyorum, Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandığında orada oynamamama rağmen nasıl kutladığımızı hatırlıyorum. Evet, Fatih Terim benim Galatasaray'da olmamı istiyordu.

Terim, Milan'ı çalıştırırken de beni istedi ve bazı görüşmeler oldu ama sonunda neticeye ulaşmadı. Çünkü Fatih Terim, Milan'dan ayrılmıştı."

"Beşiktaş'ın hocası Lucescu olsaydı tarafsız olurdum"

Galatasaray'dayken Beşiktaş'a hat-trick yaptı, Beşiktaş'ta forma giyerken de Galatasaray'a gol attı. İki takımın da atmosferine hakim. Fakat Ilie kendisini Galatasaray ile daha fazla özdeşleştirdiğini vurguluyor.

"Elbette her iki takımın da anılarımda ve kariyerimde önemli bir yeri var. Ama Galatasaray'ı düşündüğümde her zaman bir artı olacak çünkü orada daha çok oynadım ve lig şampiyonluğunu da kazandık.

"Bu gece Galatasaray taraftarı olacağım çünkü orada çok arkadaşım var. Ama Beşiktaş'ın teknik direktörü Mircea Lucescu olsaydı, o zaman tarafsız olurdum."

"Sergen Yalçın adına mutluyum"

Ilie, futbolculuk döneminde Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte oynadı. Rumen golcü, Yalçın'ı şu sözlerle anlatıyor:

"Sahada iyi bir ilişkimiz vardı, galibiyetleri inşa ediyorduk çünkü ikimiz de teknik oyunculardık. Futbolu çok seviyor ve onun için çok mutluyum. Bir antrenör olarak aldığı sonuçlar büyük bir yeteneğe sahip olduğu oyunculuk kariyerinin ardından harika bir süreç."

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