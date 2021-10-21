Newcastle'ın Suudi patronları yeni santrforu belirledi

Futbol tarihinin en pahalı takımını kurmaya hazırlanan Newcastle United golcüsünü Ada'da buldu.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan ve büyük bir olasılıkla futbol tarihinin en pahalı takımı olmaya hazırlanan Newcastle United'ın transferde atacağı adımlar merakla beklenirken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Suudi yatırımcılar Everton'ın yıldız ismi Dominic Calvert-Lewin kadroya katmak istiyor.

Teknik direktör Steve Bruce'u görevden alan ve değişim yolunda ilk adımı atan Newcastle yönetiminin önümüzdeki bir ya da iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması beklenirken, transfer çalışmaları da sürüyor.

Telegraph'a göre Bruce'un yerine kim gelirse gelsin, Calvert-Lewin büyük olasılıkla Newcastle forması giyecek.

Rakipler City ve United

Hücum hattında Callum Wilson'a bir partner arayışında olan Newcastle yönetiminin geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 gol atan İngiliz yıldızda karar kıldığı kaydedilirken, bu transferdeki rakipler Premier Lig'de eski günlerini arayan Arsenal ile şampiyonluk kovalayan Manchester United ve Manchester City olacak.

EURO 2020 İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı üç Premier Lig maçında üç gol atmıştı. Daha önce Sheffield United'da da oynayan Lewin, 2016-2017 sezonundan bu yana Everton forması giyerken, Premier Lig'de geçirdiği altı sezonda rakip fileleri 43 kez sarsmıştı.

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