Newcastle'ın gözü Serie A'nın yıldızlarında

Dünya futbolunun yeni devi olması beklenen Newcastle United, devre arasında birçok Serie A yıldızı için hamle yapacak.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından yüzde 80'ini satın alınan Premier Lig takımlarından Newcastle United'da transfer çalışmaları başlarken, İtalyan basını İngiliz ekibinin gözünü Serie A'nın yıldızlarına diktiğini öne sürdü.

Newcastle'ın Milan'dan Franck Kessie ve Juventus'un yıldızı Federico Chiesa için hamle yapması bekleniyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmayan Kessie'ye maddi açıdan oldukça tatmin edici bir kontrat önermeye hazırlanan Newcastle, bu transferde Milan'ın ezeli rakibi Inter ile yarışacak ve Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

De Ligt en pahalı savunmacı olabilir

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'deki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Chiesa için de nabız yoklamayı düşünen Newcastle, Juventus'un bir diğer yıldızı Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'ın da durumunu araştıracak. Dünyaca ünlü stoperin önümüzdeki yazdan itibaren geçerli olacak 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ise Juventus'un elini kolunu bağlayabilir.

Inter'den Stefan de Vrij ve Marcelo Brozovic ile de ilgilenen Newcastle, bu isimler için de ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Inter ile masaya oturacak. Brozovic'in kontratının tıpkı Kessie gibi 2022 yazında bitecek olması tecrübeli orta saha oyuncusunun devre arasında Premier Lig yolunu tutma ihtimalini güçlendiriyor.

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