“Neymar her zaman bizi kurtaramaz”

Brezilya teknik direktörü Tite, yıldız oyuncusunu savundu.

Dünya Kupası Elemeri’nde yoluna kayıpsız devam eden Brezilya, Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı ve bu serisini kaybetmiş oldu.

Neymar ise maçta etkisini hissettirmekte zorlandı. Brezilyalı yıldız, maçta 15 pas hatası yaptı ve eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Ancak Brezilya teknik direktörü Tite, maçın ardından oyuncusunu savundu.

Neler söylendi?

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Tite, her maç Neymar’dan kurtarıcı olmasını bekleyemeceklerini dile getirdi: “Neymar bugün iyiydi, takım olarak da iyi performans gösterdik.”

“Belki ondan her maçta özel işler yapması ve fark yaratması bekleniliyor.”

“O sıra dışı bir oyuncu çünkü özel işlere imza atabiliyor, ama tabii ki her zaman bunu bekleyemeyiz. O farklı bir oyuncu, bunu herkes biliyor.”

“Bugün çok iyi marke edildi, bazen iki oyuncuyla onu kontrol ettiler.”

Neymar, Brezilya Millî Takımı’ndaki geleceğini nasıl görüyor?

Neymar, ülkesini iki Dünya Kupası’nda ve iki Copa America’da temsil etti ancak tek kupa zaferini 2013 Konfederasyon Kupası’nda yaşadı.

29 yaşındaki yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda Brezilya’yı zafere taşımakta kararlı. Fakat Neymar, bunun kariyerindeki son Dünya Kupası olabileceği görüşünde: “Bunu oynayacağım son Dünya Kupası olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.”

“Bu yüzden oradan iyi sonuçla dönmek için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu başarabilirim.”

Neymar’ın Brezilya karnesi

2010 yılındaki ilk maçından bu yana Neymar, Brezilya ile 114 maça çıktı ve 69 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, bu istatistikle birlikte 92 maçta 77 gol kaydeden Pele’nin hemen arkasında yer alıyor.

PSG forması giyen yıldız oyuncunun altı golü de Dünya Kupası Elemeri’nde geldi.

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