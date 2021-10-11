Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı sağ bek, PSG dönemini anımsadı.

2012 yılında Ajax’tan büyük umutlarla ayrılan Gregory Van der Wiel, Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu. Ancak Ligue 1 ekibinde işler, Hollandalı sağ bek için pek de iyi gitmedi.

PSG’de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ve Marco Verratti gibi isimlerle birlikte forma giyen oyuncu, yaşadığı olayların kendisini futbola küstürdüğünü açıkladı.

Van der Wiel, PSG formasını 134 maçta giydi ve dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Henüz 33 yaşında olan Hollandalı oyuncu, 2018 yılında MLS ekibi Toronto FC’den ayrıldıktan bu yana kendisine kulüp bulamadı.

Neler söylendi?

Paris’te yaşadığı sıkıntıları Kick’t Net’e anlatan Van der Wiel, şunları söyledi: “Fransa’ya geliyorsunuz ve farklı oyuncularla, taktiklerle ve antrenörlerle karşılaşıyorsunuz. Yıldızlarla dolu, o zaman dek PlayStation’da oynadığım oyuncularla birlikte oynadım. Onlara büyük hayranlık duyan bir genç oyuncu olarak geldim. Gerçekten inanılmazdı.”

“Üç yıllık yeni kontrat teklifi aldım, bu doğru. Ama sözleşmemi uzatmama kararı verdim çünkü orada mutlu değildim. Her zaman oynamıyordum ve düzenli forma giyme garantim yoktu.”

“Son sezonumda (2015-16) beni rahatsız eden bazı olaylar vardı. Örneğin Serge Aurier, canlı yayınında Laurent Blanc ve beni hedef alan bir konuşma yapmıştı. Bu olay Chelsea ile oynayacağımız kritik Şampiyonlar Ligi maçından iki-üç gün önce gerçekleşmişti ve o, bunun yüzünden ceza almıştı.”

“Herkes bana ‘Hazırlan, sen oynayacaksın.’ gibi mesajlar gönderiyordu ve bu benim için büyük bir fırsattı. Amam günün sonunda süre bile alamadım. Asıl pozisyonu stoper olmasına karşın benim yerime Marquinhos’u tercih etmişlerdi.”

“Kötü hissettiğim, benim açımdan oldukça zor geçen ânlardı: ‘Pozisyonumda bir stoperin tercih edilmesini gerektirecek kadar kötü bir oyuncu muyum?’ diye soruyordum. Bu durum, oradan ayrılmak istememe neden oldu. Dürüst olmam gerekirse futboldan bıkmıştım.”

Van der Wiel’in kariyeri

2016 yılında bedelsiz şekilde PSG’den ayrılan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlilerde de istediğini bulamayan Van der Wiel, yalnızca 17 maçta forma giyebilmişti.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Cagliari’ye transfer olan oyuncu, yalnızca 6 maçta süre alabildi ve ardından MLS Ekibi Toronto FC ile anlaştı.

Bir savunmacı olmasına karşın burada dokuz numaralı formayı terleten Van der Wiel, 34 maçta görev yaptı ve ardından boşta kaldı.

2020 yılında futbola dönmek için bir atılım gösteren Hollandalı, ülkesinin takımlarından RKC Waalwijk ile denemelere çıksa da bir anlaşmaya varamadı.

Daha fazlası