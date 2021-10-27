Newcastle'den Hollandalı hocaya yıllık 13 milyon sterlin!

Teknik direktör arayışları devam eden Newcastle United, yeni jenerasyonun en başarılı çalıştırıcılarından birine yöneldi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra teknik direktör değişikliğine giden ve Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'da teknik direktör arayışları sürerken, İngiliz basınında gündeme gelen son isim Erik Ten Hag oldu. Daily Mail'e göre Hollandalı çalıştırıcı Newcastle'ın yeni patronu olmaya yakın.

Geçtiğimiz sezon Roma'yı çalıştıran Paolo Fonseca ve Erik Ten Hag arasında bir karar vermesi beklenen Newcastle yönetiminin önceliğinin Ten Hag olduğu öne sürülürken, genç teknik direktörün yıllık 13 milyon sterlinlik teklifi kabul etmesi halinde Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un ardından ligin en çok kazanan teknik direktörü olacağı belirtildi.

Ten Hag sıcak bakmıyor

Söz konusu yüksek maaş teklifi başarılı teknik adamın ligde düşmemeye oynayan Newcastle'ın teklifine pek de sıcak bakmadığı yorumlarını beraberinde getirdi. Kariyeri yükselişte bir teknik direktör olan Ten Hag'ın bir proje takımını devralmanın kariyerine olumsuz yansıyacağını düşündüğü de gelen iddialar arasında yer alıyor.

Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılmasının ardından Londra ekibinden de teklif alan ancak bu teklifi kabul etmeyen Ten Hag, Ajax'ı son yıllarda Avrupa'nın en iyi takımlarından birine dönüştürmüştü. Ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etmiş ve üçte üç yapmıştı.

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