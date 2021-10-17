Newcastle United'ın ilk büyük imzası belli oldu

Futbol tarihinin en zengin takımı olmaya hazırlanan Newcastle United, ilk büyük transferini devre arasında yapacak.

Yüzde 80'i Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredilen Newcastle United ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, siyah-beyazlı takımın hamleleri Premier Lig'in Büyük Altılısı'nın canını sıkacak gibi görünüyor. The Sun'a göre Newcastle, Dusan Vlahovic için Fiorentina'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Tottenham'ın da transfer listesinde yer alan Sırp golcü için 50 milyon sterlin'i gözden çıkaran Newcastle United, büyük bir olasılıkla ilk büyük imzasını genç golcüye attıracak. Öte yandan Harry Kane'in muhtemel ayrılığı için Vlahovic'i alternatif olarak belirleyen Tottenham'ın da 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.

Sözleşme teklifini geri çevirmişti

Geride bıraktığımız sezonda Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol atan ve Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren Vlahovic, bu sezon da kaldığı yerden devam ederken, sekiz maçta altı gol kaydetti. Fiorentina'nın 35 milyon sterlin'lik kontrat önerisini geri çeviren Vlahovic'in bonservis bedeli 77 milyon sterlin olarak belirlenmişti.

Aralarında Arsenal, Manchester City, PSG ve Juventus'un da yer aldığı birçok büyük takımın transfer listesinde yer alan Vlahovic, gösterdiği performansla Sırbistan Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri olurken, Dünya Kupası Elemeleri'nde milli formayı giydiği yedi karşılaşmada rakip fileleri dört kez sarsmıştı.

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