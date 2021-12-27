YORUM | Konyaspor, Beşiktaş karşısında neden zirveye oynadığını gösterdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini açıkladığında peri masalının daha ne kadar süreceği merak konusuydu.

Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş; Konya’ya galibiyet için giderken hoca, üzerindeki baskıyı net olarak hissetmeye başlamıştı. Futbol, geçmiş başarıları pek de önemsemez. Bunun Beşiktaş için en büyük göstergesi; geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlı takımı şampiyon yapan Sergen Yalçın’ın şu an takımın başında olmamasıydı.

Konyaspor taraftarı takımını ateşledi

Konya, Beşiktaş karşısında büyük bir taraftar desteğiyle başladı. Bu anlamda taraftarı kutlamak gerekiyor ki neredeyse her pozisyonda reaksiyon verdiler. Konya ekibi, sağ kanattan Michalak’ın hızından yararlanmaya çalışırken Beşiktaş, Belçikalı forveti Batshuayi’nin ayağından gol bulmayı denedi.

Özellikle ikinci yarının başında Konyaspor; Beşiktaş kalesine baskıyı artırdı. Siyah Beyazlı ekibin kalesine yerleşen Konya, duran toplar ve araya atılan paslarla tehlike yarattı. Bu dakikalarda Beşiktaş savunması oldukça konsantre görünürken Rıdvan Yılmaz’ın savunma performans başarılıydı.

Sahada çok çetin bir mücadele vardı. İki takımın oyuncuları da ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Beşiktaşlı futbolcuların saha içerisindeki hırsı ve isteği son 3 maçta olduğu gibi yine en üst seviyedeydi, fakat galibiyete yetmedi.

Geçtiğimiz yılın şampiyon hocası Sergen Yalçın’dan sonra, mücadelenin bu kadar artması akılları biraz karıştırdı. Oyuncuların, son dönemlerde Sergen Yalçın’ın açıklamlarından dolayı rahatsız olduğu konuşuluyordu. Özellikle Konya’daki maç sanki bu durumu haklı çıkarıyordu.

Oğuzhan ve Soner kilit paslar denedi

Konya ve Beşiktaş, önde baskı yaparak top kapmaya çalıştı ve ilk yarıda bu tür aksiyonlardan gol çıkmadı. İki takım da son derece sakin göründü ve pas yaparak çıkmaya çalıştı. Konya orta sahasındaki Soner ve Beşiktaş’ta uzun bir süredir bekleneni veremeyen Oğuzhan kilit paslar denedi.

İkinci yarının başından maçın sonuna kadar ise Konya, oldukça baskın bir görüntü sergiledi. Beşiktaş’ı kendi yarı alanına hapsetti. Galibiyet için oynadıkları çok açıktı. Beşiktaş, kaptığı toplarla hızla rakip kaleye gitmeye çalıştı ve bunun dışında bir planı yoktu. Konya, maçın son dakikalarında attığı golle hak ettiği galibiyeti aldı.

Önder Karaveli’nin takıma bir coşku kazandırdığı görülüyor. Şimdiden, Beşiktaş’ta ne görev verilirse talip olduğunun altını çizen hocanın kısa vadede puan kaybetme lüksü de olmalı. Henüz alınan ilk mağlubiyette, Önder Karaveli’ye verilen şansın sorgulanması işleri zorlaştırabilir.

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut’un bu sezon başardıklarına baktığımızda, ortaya harika bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Palut, elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak şu anda Süper Lig’in zirvesine oynuyor. Konyaspor; taraftarı ve kulüp vizyonuyla olduğu yerin hakkını fazlasıyla veriyor.

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Süper Lig’in bu sene fark yaratan oyuncularından birisi olan Abdülkerim Bardakçı’ya oyun özgürlüğü veren İlhan Palut, oyuncusunun gerektiğinde risk almasını tembihlemiş gibi görünüyor. Başarılı stoper, duran toplar dışında maç içerisinde hızla savunmadan topla çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Konyaspor, maçın genelinde daha etkili oynadı ve son dakikalarda attığı golle maçı kazandı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk bölümü haricinde kötü oynamadı ve galibiyeti alabilecek pozisyonlar da buldu. Sezonun ilk yarısının son maçında; hem Konyaspor hem de Beşiktaş mücadelesiyle alkışı hak etti. Konya, neden zirveye oynadığını da aldığı galibiyetle kanıtladı.