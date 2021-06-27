UEFA'dan İngiltere maçı öncesi Almanya'ya şok cevap

Almanya Milli Takımı'nın İngiltere maçı öncesinde son antrenmanını Wembley'de yapma talebi reddedildi.

EURO 2020'nin son 16 turunda 29 Haziran Salı günü Wembley'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek olan Almanya Milli Takımı, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. F Grubu'nu Fransa'nın ardında ikinci sırada tamamlayan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw maç öncesi son idmanı Wembley'de yapmak istese de bu talep kabul görmedi.

UEFA alınan bu kararın ertesi gün oynanacak karşılaşma öncesinde çimleri korumak olduğunu açıkladı. Almanya Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Jens Grittner ise karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Moral bozucu bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Grittner, maç öncesi son antrenmanın Almanya'nın Herzogenaurach şehrinde yapılacağını açıkladı.

İngiltere henüz gol yemedi

Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Almanya F Grubu'nu Portekiz ve Macaristan'ın önünde tamamlarken, üç maç sonunda dört puan toplamıştı. İngiltere ise hücum performansının tatmin etmemesine rağmen D Grubu'nu yedi puanla ilk sırada tamamlarken, iki gol atmış ve oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatmıştı.

29 Haziran'da oynanacak karşılaşmada çeyrek final biletini kazanan taraf aynı gün oynanacak İsveç-Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Yarı finale yükselen takımı belirleyecek bu karşılaşma 3 Temmuz tarihinde Roma'da oynanacak.

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