Andriy Yarmolenko: Basının bana yaşlı demesi beni motive ediyor

Ukrayna'nın golcü oyuncusu Andriy Yarmolenko, ülke basınının kendisine yönelik eleştirilerinin performansını olumlu etkilediğini açıkladı.

Ukrayna Milli Takımı'nın EURO 2020'deki en önemli kozlarından biri olan Andriy Yarmolenko, basının kendisini düzenli olarak forma giymek için yaşlı olarak nitelendirmesinin kendisini maçlara daha da motive ettiğini söyledi.

Eleştirilerin haksızlığını kanıtlamak için daha çok çalıştığını belirten 31 yaşındaki yıldız, basını eleştirdi.

Yarmolenko ne söyledi?

Basının kendisine yönelik eleştirilerin kendisini motive ettiğini belirten tecrübeli oyuncu, bu durumun gelişimine yardımcı olduğunu söyledi:

"Bunu defalarca söyledim. Gazeteciler yaşlandığımı ve artık düzenli oynayamayacağımı ne kadar çok yazarsa ben o kadar çok çalışacağım. Bu durum beni motive ediyor ve onlara ne kadar haksız olduklarını göstermek için her defasında elimden gelenin en iyisini yapıyorum"

"Zayıf takım kalmadı"

EURO 2020'deki şanslarını da değerlendiren Yarmolenko, turnuvada zayıf takımın kalmadığını söyledi:

"Şu anda yoluna devam eden her takımın turnuvayı kazanma şansı bulunuyor. Ukrayna'nın aldığı eleştirilerin bazılarına katılıyorum ama basın biraz daha olumlu olmalı çünkü gruplardan çıkmayı başardık ve artık yolumuza eleme aşamasında devam ediyoruz"

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig takımlarından West Ham United ile 15 lig maçına çıkan Yarmolenko bu maçlarda sadece bir kez ilk 11'de şans bulmuştu. Adı sıklıkla Türk takımlarıyla a anılan Yarmolenko, EURO 2020'de Ukrayna forması giydiği üç karşılaşmada iki gol atarken, takım arkadaşlarına bir de asist yaptı.

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