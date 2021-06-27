Acerbi, bir savunmacı olarak Lukaku’yu durdurmanın Ronaldo’yu durdurmaktan daha zor olduğunu düşünüyor.

İtalya, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. İtalyanlar, Portekiz - Belçika maçının galibiyle eşleşecekler. Bu maç öncesinde Francesco Acerbi'ye hücum gücü yüksek bu takımın golcülerinden hangisiyle karşılaşmak isteyeceği soruldu. Tecrübeli savunmacı ise bir stoper olarak Ronaldo’yu durdurmanın Lukaku’yu durdurmaktan daha kolay olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Avusturya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Acerbi, şunları söyledi: “Bence bir stoper olarak Lukaku’yu marke etmek, Ronaldo’yu marke etmekten daha zor çünkü fizik olarak daha kuvvetli ve hareketli.”

“Ronaldo ise klasik bir golcü, ancak onu marke etmek Lukaku’ya göre nispeten daha kolay.”

Lukaku ve Ronaldo’nun Euro 2020 performansları

Oynadığı üç karşılaşmada rakip fileleri beş kez sarsan Ronaldo, şu anda Euro 2020’nin en çok gol atan oyuncusu konumunda.

36 yaşındaki yıldız, Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydederken 4-2 kaybettikleri Almanya maçında ise bir gol atmıştı. Fransa ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada da penaltıdan iki gol kaydeden efsane isim, milli takımlar düzeyinde en çok gol atan iki oyuncudan biri olmuştu.

Lukaku ise Belçika’nın turnuvadaki ilk maçı olan Rusya karşılaşmasında iki gol kaydetmiş, ardından oynana Danimarka maçını ise boş geçmişti. Üçüncü maçta ise Finlandiya ağlarını havalandıran Interli yıldız, grup aşamasını üç golle tamamlamıştı.

Acerbi, İtalya’nın performansı hakkında neler düşünüyor?

Avusturya karşısında en iyi oyunlarını oynamadıklarını kabul eden Acerbi, gösterdikleri dirençten ise memnun olduğunu dile getirdi.

“Kötüydük ama zaman zaman etkili bir oyun oynadık. Avusturya iyi kapandı ve biz de gol bulamayınca bazı sekanslarda biraz gerildik.”

“Bu tarz maçlarda işin içine biraz da korku faktörü giriyor. Güçlü yönlerinizin farkında oluyorsunuz ama rakibin de güçlü yönlerini ve size sorunlar çıkarabileceğini biliyorsunuz.”

“Özellikle zihinsel açıdan zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Artık her maç çok önemli ve zaman zaman gerilmemiz de normal. Şimdi Belçika veya Portekiz’den biriyle karşılaşacağız. Onlar da çok güçlü takımlar ve sizi de daha iyi oynamaya itiyorlar, çok kaliteli isimlere sahipler.”

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