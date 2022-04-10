NE OLMUŞTU? | 1958'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikiye bölünerek paylaştırılan Başbakanlık Kupası

Süper Lig'in 32. haftası Türk futbolunun sonucu en büyük merakla beklenen karşılaşmalarından birine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İki takımın daha önceki sayısız buluşması unutulmaz anıları beraberinde getirirken, bu karşılaşmalardan biri futbol tarihinde belki de bir ilki yaşatmıştı.

1958 yılında iki takımı Ankara'da buluşturan Başbakanlık Kupası finali Şirzat Dağcı ve Metin Oktay’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, beraberlik sonrasında iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek iki takıma paylaştırılmasını teklif etti.

Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in kabul ettiği bu teklif sonrasında kupa iki takımın da müzesine girdi.

Her iki takımın müzesinde de sergilenen kupa geçmişten bugüne ilgi odağı olurken, geçmiş yıllardaki derbilerin dosthane atmosferinin de en iyi örneği oldu.

Gençlere örnek olunmalı

İki takımın kaptanları Turgay ve Naci'nin dostça biten mücadelenin ardından kupayı birlikte kaldırması her iki takım taraftarlarını da mutlu etti ve Türk futbolunu en unutulmaz finallerinden biri geride kaldı.

Bu karşılaşmanın 64 yıl sonrasında oynanacak derbinin ismi büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmese de iki takımın son yıllardaki buluşmalarında yaşanan gerginlikler çok sayıda tatsız görüntüyü beraberinde getirdi.

Büyük camiaların genç sporseverlere örnek olması beklenen bazı futbolcu ve teknik heyet personellerinin derbilerdeki bazı davranışları son yıllarda uzun süreli cezalar almalarına neden oldu.

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