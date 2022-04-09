Fransız futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, PSG'ye karşı yaptığı hat-trick'in ardından aynı tarifeyi Chelsea'ye de uygulayan vatandaşı Karim Benzema'nın dünyanın en iyi santrforu olduğunu söyledi.

Takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale bir hayli yaklaştıran 34 yaşındaki oyuncuyu öven Papin, Benzema'nın eşsiz bir isim olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Europe 1'e konuşan Papin, Benzema'nın ilerleyen yaşına rağmen her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti:

"Benim için dünyanın en iyi santrforu Karim Benzema. Tartışmasız bir şekilde en iyi 9 numara olduğuna inanıyorum. Kendisini birçok konuda geliştirdi.

"Artık daha kaslı bir vücuda sahip ve aklıyla oynamayı başarıyor. Futbolda her gün yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Uzun yıllar oynamak istiyorsanız, vücudunuz buna uygun olmalı ve Karim bunu nihayet anladı.

"Ballon d’or konusunda rakiplerinin bir adım önünde olduğuna inanıyorum"

En iyi dönemini geçiriyor

Henüz sezon sona ermemesine rağmen kariyerinin en fazla gol attığı sezonunu geçiren Benzema, forma giydiği 36 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandırdı.

Attığı gollerin yanı sıra 13 kez de gol pası veren Benzema, Fransa Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı beş karşılaşmada üç gol atarak oldukça etkili bir görüntü çizdi.

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