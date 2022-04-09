Liverpool'un golcüsü Diogo Jota formasında gerçek soyadını neden kullanmıyor?

Merseyside ekibinin 2020'de Wolverhampton'da transfer ettiği Diogo Jota, şu ana kadar Liverpool formasıyla çıktığı 71 maçta 33 gol attı.

25 yaşındaki forvet bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çekiyor. Premier Lig'de 27 maçta 14 golü bulunan Jota, geçen sezonu kötü geçiren Liverpool'un yeniden zirve yarışına dahil olmasında önemli pay sahibi.

Gol sayısıyla birlikte şöhreti de giderek artan golcü oyuncuyu herkes Diogo Jota ismiyle tanıyor. Ama o dünyaya gözlerini, 1995'te Porto şehrinde Diogo Jose Teixeira da Silva ismiyle açmıştı.

Neden Jota?

Futbol kariyerine başladığında Portekiz'de çok yaygın bir soyad olan Silva yerine, kendini diğer oyunculardan ayırmak için formasına Diogo J. yazdırmaya başladı. Portekizcede J harfinin okunuş şekli olan Jota böylece genç oyuncunun lakabına dönüştü.

Portekiz'de yayın yapan Expresso gazetesi 2016'da bu lakabın ortaya çıkış hikayesini şu şekilde aktarmıştı:

"Ceza sahasına doğru yöneldiğinde görebildikleri tek şey formasının arkası oluyor. Her seferinde J harfini okuyorlar."

Portekizcede J harfi, İspanyolcanın aksine olduğu gibi okunuyor. İspanyollar ise bu harfi 'H' sesiyle okuyorlar. Bu nedenle Brentford, Birmingham ve Aston Villa formaları giyen İspanyol orta saha oyuncusu Jota'nın ismi 'Hota' şeklinde söyleniyor.

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Wolverhampton'da bir süre Silva'yı kullandı

Jota, 2017'de Atletico Madrid'den Wolverhampton'a kiralandığında takım İngiltere Championship'te mücadele ediyordu.

İngiltere'de alt ligler geçerli olan kural uyarınca oyuncuların formalarında gerçek soyadlarını taşıması zorunlu. Bu nedenle Jota, Ada'daki ilk sezonunda Silva yazılı formayla oynamıştı.

Sonraki sezon Wolverhampton'ın Premier Lig'e yükselmesiyle 'Diogo J.' yazılı formasına dönen Portekizli, bu geleneğini Anfield'a da taşıdı.