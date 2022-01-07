Miami Heat formasıyla 2019'da noktaladığı kariyerine üç NBA şampiyonluğu sığdıran efsane oyuncu Dwyane Wade, MLS takımlarından Real Salt Lake'in ortaklarından biri oldu.

Kariyeri boyunca 13 kez All Star seçilen Wade, böylece MLS'te takım sahibi NBA yıldızları arasına ismini yazdırmış oldu.

Excited to join the soccer world and be part of @realsaltlake alongside my partners at Smith Entertainment Group @RyanQualtrics and @ryanjsweeney. Let’s go! pic.twitter.com/HEsPrU5igO — DWade (@DwyaneWade) January 6, 2022

Daha önce Houston Dynamo'ya ortak olan James Harden, Vancouver Whitecaps'ta hissesi bulunan Steve Nash ve Philadelphia Union'un hissedarları arasında yer alan Kevin Durant'in izinden giden Wade, kulübü MLS yönetim kurulundan devraldı.

Real Salt Lake daha önce Ağustos 2020'de satışa çıkmadan önce Dell Loy Hansen'e aitti.

Yedinci tamamlamışlardı

Wade geçtiğimiz Nisan ayında Utah Jazz'dan da hisse satın almış ve oğlu Zaire Wade bu takımın G-League'deki ekibi Salt Lake City Stars'ın formasını giymişti.

2003 draftında beşinci sıradan seçilen ve 16 yıllık uzun bir NBA kariyerini geride bırakan 39 yaşındaki basketbol adamı Miami Heat'in yanı sıra Chicago Bulls ve Cleveland Cavaliers formaları da giymişti.

Wade'in ortaklarından biri olduğu Real Salt Lake MLS'te içinde bulunduğu grubu geçtiğimiz sezon yedinci sırada tamamlamış ve play off oynamaya hak kazanmıştı.

Kadrosunda Avrupalı oyuncu bulundurmayan Real Salt Lake yeni sezondaki ilk maçını 28 Şubat 2022'de deplasmanda Houston Dynamo ile oynayacak.

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