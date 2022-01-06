Esneklik, sakatlık önleme ve stresi azaltma: Yoga; Salah, Haaland ve Ronaldo’yu nasıl zirvede tutuyor?

Mohamed Salah, her zamanki gibi Anfield'daki en sakin adam.

Taraftarlar ve takım arkadaşları o anda kendilerini kaybederken, Mısırlı sadece gülümsedi.

Ellerini birbirine kenetleyip gözlerini kapadı, sol bacağını kaldırdı ve sağına dayadı.

Namaste.

Kop, o gün Mısır Kralına kesinlikle boyun eğdi. Salah, Liverpool için çokça gol attı, ancak çok azı, o öğleden sonra Chelsea'ye Nisan 2019'da fırlattığı füze kadar ağızları açık bırakan muhteşemlikteydi.

Ve birkaç gol sevinci de ancak bu kadar unutulmaz olmuştur.

Salah daha sonra ikonik 'ağaç pozu' için “Ben bir yoga adamıyım” diyecekti. “Yoga yapıyorum ve aklıma geldi.”

Liverpool'da en iyi atlet ve en iyi profesyonel olarak bilinen Salah, yıllardır yoga yapıyor ve bundan faydalanan çok sayıda yüksek profilli futbolcudan yalnızca biri.

Cristano Ronaldo, Lionel Messi, David Silva, Zlatan Ibrahimovic ve Erling Haaland gibi oyuncular bunu antrenman ve toparlanma rutinlerinin önemli bir parçası olarak sınıflandırırken, Premier Lig'in en çok kupa kaldıran oyuncusu Ryan Giggs uzun yıllar futbol oynamasını bunun ana nedenlerden biri olduğuna inanıyor.

On yıl önce, profesyonel bir futbolcunun yogaya başlaması büyük bir haberdi, ancak günümüzde bazı önde gelen Avrupa kulüpleri, oyuncular için dersleri genellikle zorunlu kılıyor. Bu alanda uzman eğitmenler istihdam ediyor.

Peki, neden? Faydaları tam olarak nedir?

Yoga Bee stüdyosunu yöneten Debs Baisley, GOAL'e verdiği demeçte “Çok fazla var” diyor.

"Yoga, bir kişinin hareket açıklığı olan esnekliği arttırır, bu nedenle futbolcular için bunun onlara yardımcı olacağı açıktır. Bu, sakatlık riskinin azaldığı, oyuncunun adımlarının uzamasına yardımcı olabileceği ve çekirdek gücü için de harika olduğu anlamına geliyor."

Baisley, hem geçmişteki hem de şimdiki birçok futbolcuyla çalışıyor ve fikirlerini hızla değiştirmeden önce çoğunun başlangıçta ne kadar şüpheci olduğunu açıklarken gülüyor.

“Gerçek bir karışımımız var, mevcut ve eski oyuncular, genç ve yaşlı oyuncular” diyor. "Fark ettiğimiz şey, uzun süredir futbol oynayan ve şimdi sadece yoga yapmayı deneyen oyuncuların bunu daha önce yapmayı diledikleri.

“Spor vücuda büyük bir yük bindiriyor. Şu anda birlikte çalıştığım ve sakatlık nedeniyle erken emekli olmak zorunda kalan iki oyuncu var. Biri sadece 30'lu yaşlarında, bu da sana tahmin ettiğim her şeyi anlatıyor.

“Yoga hakkında pek çok yanlış anlama var - çoğunlukla kadınlar için ya da insanların etrafında oturup 'şarkı söyleyerek' ve 'ohming' olduğu gibi - ama yıllar içinde bulduğum en önemli şey, bunun kolay olduğu. Gerçekten öyle değil ve birlikte çalıştığım futbolcular bunu çok çabuk keşfettiler."

Öyleyse Baisley, bir futbolcu için ne tür bir yoga rutini önerir?

“Hepsinin farklı faydaları olan birçok farklı tür var” diyor. "Futbolcuların genel olarak hızlı yoga dersi gibi bir şey yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bence onlara daha çok fayda sağlayan şey, Yin veya güç yoga gibi daha yavaş tempolu bir sınıfta daha derin bir esneme gibi bir şeydir, burada duruşlar öğrenilir, ancak çok uzun sürmez.

"Denge, tek ayak üzerinde çömelme ve ağaç duruşları (Salah'ınki gibi) üzerinde çok çalışıyoruz, bunun gibi şeyler. Futbol dengesiz bir spordur, bir bacakla diğerinden daha fazla şut atıyorsunuz, çok fazla zıplayıp tek bacağınıza iniyorsunuz ve aniden yön değiştiriyorsunuz, bu nedenle çekirdek gücü ve dengeyi geliştirmek son derece faydalı olabilir.

Şöyle ekliyor: "Her antrenmanın başında normalde 'güneşi selamlama' denilen ve vücudunuzun her bölgesini ısınma olarak çalıştıran şeyi yapardınız.

"Bir oyuncunun bir maçtan veya antrenmandan önce özellikle yorucu bir yoga seansı yapmasını tavsiye etmem, ancak güneşi selamlama gerçekten faydalı olabilir ve 10 dakikadan daha kısa sürede yapılabilir."

Peki ya zihin için faydaları? Örneğin Antonio Conte, oyunlar arasında sakin kalmasına yardımcı olmak için yoga ve meditasyon kullanmaktan bahsetti - işe yarayıp yaramadığına karar vermenize izin vereceğiz! - ve Hector Bellerin gibi oyuncular, akşam maçlarından sonra daha iyi uyumalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Baisley, “Yapmadıkça açıklamak çok zor” diyor. Ancak bunun sadece bir oyuncunun kariyerini uzatmakla kalmayıp aynı zamanda zihniyetlerini de değiştirebileceğine inanıyorum.

"Örneğin sizi daha sakin tutmak için kesinlikle kullanılabilir. Kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olur, bu nedenle kardiyovasküler faydaları vardır. Sonra odaklanma, konsantrasyon, iyileşme, stresi azaltma ve uykuyu iyileştirmede faydalıdır."

“Futbol oynamak ya da herhangi bir profesyonel spor yapmak açıkçası oldukça stresli. Çok fazla baskı ve zihinsel zorlanma var. Size nefes alma ve konsantrasyon teknikleri öğretiliyorsa, bunun bir yararı olmalı.

"Nefes almak hayatın çok büyük ve hafife alınmış bir parçasıdır. Gün boyunca kendime sürekli söylediğim şeylerden biri; nefes al, nefes al!

“Pek çok insan stresli oldukları için göğüslerinden nefes alır. Midelerinden nefes almadıkları için ciğerleri dolmaz. Yoga insanlara işin bu yönünü öğretir.”

Salah ve Ronaldo gibi çoğu futbolcu evde neredeyse her gün yoga yapıyor, mahremiyeti tercih ediyor, diğerleri ise Baisley's gibi stüdyolarda derslere giriyor.

“Herkes farklıdır” diyor. “Asıl nokta, bunu hayatınızın, rutininizin, gününüzün bir parçası yapmakla ilgili.

"Bence haftada iki kez uygun bir sınıfla, faydalarını görecek ve ilerlemek için gereken becerileri öğreneceksiniz. Sonra bir maçtan 15 dakika önce, bu yoga esnemeleri yapmak için, gördüğüm bazı ısınma hareketlerinden çok daha iyi ısınırsınız!

"Futbolda ve sporda marjinal kazanımlar çağı ve bu amaçla, yoga gibi bir şeyin kulüplerin ve oyuncuların rutinlerinin daha büyük bir parçası haline geldiğini görmek şaşırtıcı değil, çünkü dediğim gibi faydaları çok büyük."

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