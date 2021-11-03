Nagelsmann dünyanın en iyi forvetini açıkladı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, takımının Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin mevkisinde dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Alman teknik direktör, 33 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 100 golü hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Nagelsmann ne söyledi?

Oyuncunun performansını değerlendirirken, övgü dolu cümleler kullanan genç çalıştırıcı Lewandowski'nin hiçbir zaman yetinmediğini söyledi:

"Lewandowski her hücumda atağın içindeydi ve sürekli top almak istedi. Aynı zamanda birçok atak başlattı ve gole olan açlığını ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde 81 gole ulaştı ve 100 golü hedefliyor. Bunlar çok etkileyici istatistikler. 100 gole ulaşması bu sezon belki mümkün değil ama ileride bunu başaracağına inanıyorum."

Altı kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu geride bırakan ve 2020'de Dünyada Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi olan Lewandowski'nin yakalamak istediği bu başarıyı daha önce sadece Messi ve Ronaldo başarmıştı.

Öte yandan oyuncusunu bu iki oyuncuyla karşılaştırmayacağını belirten Nagelsmann, "Farklı türde oyuncular oldukları için karşılaştırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bence üçü de son yıllarda çok etkileyici. Lewandowski'nin fiziği, yaşam tarzı ve bir futbolcu olarak yaşama şekli nedeniyle ilerleyen yıllarda da çok başarılı olacağına eminim. Dünyanın en iyi forveti olmaya devam edecek çünkü bunun için her zaman her şeyi yapıyor" dedi.

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