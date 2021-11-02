Arjantinli golcü Carlos Tevez: Futbola devam etseydim, düğünleri kaçıracaktım

Juventus, Manchester United ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Arjantinli yıldız Carlos Tevez, profesyonel futbola dönmek için iyi bir motivasyon bulamadığını ifade etti.

Tevez, haziran ayında Boca Juniors'tan ayrılmıştı ancak Arjantinli yıldız forvet, 37 yaşında olmasına rağmen emekli olduğuna dair bir konuşma yapmamıştı.

Yıldız golcü, futbol oynamadığı dönemde eğlendiğini ve şimdilik anın tadını çıkardığını belirtiyor.

Ne söylendi?

Carlos Tevez ESPN'ye yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Cumartesi günü bir düğündeydim ve Boca'da oynuyor olsaydım o anda maçta olmak zorunda olacaktım. Futbola devam etseydim, bu tür düğünleri kaçıracaktım.

"Eğer maçı kaybetseydik (Boca, Gimnasia'ya 1-0 yenildi) karşılaşmadan sonra bile düğüne uğramazdım çünkü sinirlenirdim. Bu yüzden kimseyle fotoğraf çektirmezdim. Yani eğlenemezdim.

"Maçı kaybettiğinizde bir yerlerde eğleniyorsanız, partilere katılıyorsanız insanlar sizin hakkınızda olmadık şeyler söyleyebiliyorlar.

"Geri dönmeyi düşünüyor muyum? Aslında, tüm arkadaşlarım ve ailem bu sorunun cevabını merak ediyor ama ben, şimdilik anın tadını çıkarıyorum.

"Ama merak etmeyin çünkü ben kendime bakıyorum. Şu anda, beni tekrardan futbola motive edecek bir şeyler arıyorum. Juventus ve Boca gibi takımları izlediğimde 6 ay veya 1 yıl bile oynamak için kendimde gerekli olan enerjiyi bulamıyorum.

"Maç izlerken sahada olma arzusunu hissetmiyorum."

Bir efsanenin kariyeri son mu buluyor?

Carlos Tevez, futbol kariyerini bitirdiğini açıkladığında olağanüstü bir futbol kariyerinin daha son bulduğuna şahit olacağız.

Arjantinli yıldız golcü, Boca'da genç bir yıldız olarak futbola başladı. Futbola başladığı ilk yıllar olan 2003'de Libertadores Kupası ve Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

Daha sonra Corinthians ile Brezilya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Carlos Tevez'in Avrupa kariyeri West Ham United ile başladı.

Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyme şansını yakalayan Arjantinli yıldız, 2015 yılında yeniden Boca'ya döndü.

2017 yılında Çin'in yolunu tutan Carlos Tevez, kısa bir dönemin ardından tekrar Boca formasına döndü. Boca ile 4 kez Arjantin Ligi'nde şampiyonluk yaşayan yıldız golcü, Libertadores Kupası'nı ikinci kez kaldırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Carlos Tevez; 4 farklı ülkede, 5 farklı kulüple şampiyonluklar yaşadı. Libertadores Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarıları olan yıldız golcünün, toplamda 26 kupası bulunuyor ve bu durum onu; tarihte en çok kupa kazanan 11 oyuncudan birisi yapıyor.

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