Nuno Espirito Santo dönemi hiç başlamadı ve hatırlanmayacak.

Tottenham Hotspur'daki yoğun eleştirilerle baş edemeyen, taktik uzmanlığı veya karizması olmayan bir menajerin; geçici bir randevu gibi hissettiren acımasız gerçeği budur.

Nuno'nun futbolu kasvetliydi. Sistemi biçimsiz, onun bir planı olduğunu görmek imkansızdı. Jose Mourinho'nun bir öğrencisi olarak, kulübün umutsuzca uzaklaştığı her şeyin temsilcisi oldu.

Ama o, bu konuda suçsuz. Nuno, pozisyonunu değiştirebilecek bir menajer olamaz çünkü o; reaktif, kontra atak yapan, savunma şeklini ön plana çıkaran ve topa sahip olmayı ikinci planda tutan bir futbol okulundan eğitim aldı.

Mourinho gibi, oyuncularından doğaçlama bir futbol oynamasını bekliyor. Yine Mourinho gibi, onun bu felsefesinin de artık oyunun zirvesinde yeri yok.

Tottenham, maç başına (10.3) Premier Lig'de en az şut çeken takım oldu ve sadece Norwich City'den daha fazla gol atabildi.

Pek çok takım derine iner ve orta derecede bir başarı ile doğrudan hücum futbolunu kullanır.

Nuno'nun sorunu, bu yöntemi iyi bir futbol talep eden ve topu ayağında tutması beklenen bir kulüpte yapmaya çalışmaktı. Tottenham, topa ortalama yüzde 51.8 oranında sahip olabildi. Yani, küçük kulüp mantığıyla büyük bir kulübü yönetemezsiniz.



Zaten kriz modunda olan bir kulüp tarafından başından beri iyi bir karar değildi. Tottenham başkanı; Mourinho döneminin felaketi ve Harry Kane'in fiyaskosunun ardından baskı altındaydı. Bu ortamda başarılı olmak için bir mucize gerekiyordu.

Belki de Spurs'ün bir mucizesi var çünkü Antonio Conte'yi, dünyanın en iyi beş menajerinden birisi olarak kabul etmek mümkün...

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

2016'dan bu yana Premier Lig, her pasa ve her harekete özenli ayrıntılar uygulayan, yapılandırılmış bir topa sahip olma futbolu stilini reçete eden, oyunun en iyi koçlarını toplayarak sporun taktik devrimine öncülük etti.

Zaman geçtikçe, topa ne yapacağını gülünç bir hassasiyetle koçluk edebilenler ile yapamayanlar arasındaki ayrım daha da keskinleşiyor. Nuno ve Mourinho'yu, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola'dan ayıran şey, taraftarlar ve uzmanlar tarafından içgüdüsel olarak giderek daha fazla anlaşılıyor. Bu yüzden, bugünlerde herkes bir "plan kurmaktan" bahsedebiliyor.

2016'nın başlangıç ​​noktası olmasının nedeni, Klopp'un o yılda Liverpool'daki vizyonunu oluşturmaya başlamasıydı. Guardiola'nın Manchester City'e katılması ve Conte'nin Chelsea'de Premier Lig'i kazanması...

Chelsea'nin canlanma hızı (Mourinho'dan sonra, Spurs'ün düşüncesinde de olabilir), Tottenham'ın yeni yöneticisinin şaşırtıcı çalışma hızı, liderliği ve taktik zekasının kanıtıdır. Oyuncuların kan ter dökmeleri, her zerresini antrenman sahasında tekrar tekrar bu büyük plan uğruna ortaya koymaları bekleniyor.

Conte; İngiliz futbolunun zirvesinde yer alan diğer çağdaş hocalar gibi hem saha içerisinde hem de saha dışında takım şekli üzerinde çalışarak yüzlerce saatini harcayacak. Takımı, mükemmel bir koreografiye sahip olana dek oyuncularını tam anlamıyla sahaya çekip futbolcularına, nerede duracaklarını ve kime pas vereceklerini öğretecek.

Çalıştığı takımlarda böylesine iyi sonuçlar almasının yolu budur ki bu gevşek, geniş hatlara sahip olan Tottenham takımının Nuno ve Mourinho altında yıllarca süren etkisiz hücum oyunlarından sonra ihtiyacı olan gerçek oyun planıdır.

Dele Alli'den Giovani Lo Celso'ya, Eric Dier'den Tanguy Ndombele'ye, hayatlarında bir düzene ihtiyacı varmış gibi görünen her Spurs oyuncusu; güçlü bir etki yaratacak.

Kane'in çoğu futbolcudan daha fazla odaklanmaya ihtiyacı var ve Spurs, Conte'yi alarak kendilerine bir unvan mücadelesi vaat edebilecek ve hikayelerine inandırabilecek bir adamı kadrosuna katmış olabilir.

İlk dört kesinlikle ulaşılabilir durumda, tek büyük engel Conte'nin sistemini sezon ortasında uygulamakta zorlanması. Bunun başarılması halinde İtalyan hocanın kariyerindeki izler, onları zirveye ulaştırmak için sadece bir yaza ihtiyacı olacağını gösteriyor. İşte o, bu yüzden çok iyi.

Conte'nin şu anda Premier Lig'e dönüşüyle ​​ilgili özellikle ilginç olan şey, futbolun kademeli olarak onun felsefesine doğru nasıl geliştiğidir. Klopp/Guardiola'nın ilk günlerinde baskınlık ve gegenpress günün moda kelimesiydi. Ancak, her iki yönetici de son yıllarda daha az saldırgan bir yaklaşım benimsiyor.

Aslında iki koç, şu anda zirvedeki adama çok daha yakın.

Sahanın, üçte birlik bölümünün dışına çok fazla baskı yapmayan Thomas Tuchel, her zaman bir hiper-konumsal yapı sistemini kullanıyor. Saha içerisinde meydan okuyarak çizgiler arasında oyunu sıkıştırmaya ve vücutların (dikey ve yatay) eşit dağılımına odaklanıyor.

Conte de böyle oynuyor. 3-4-3 veya 3-5-2 dizilişinde, oyuncular son derece uzmanlaşmış rollere sahip (üçlü top oynayan, derin oyun kurucu, kanat beklerine dönüştürülen kanat oyuncuları). Çoğunlukla hücum kanat-bekleri net ve hızlı bir vuruş yoluyla rakibin önüne geçiyor ve ardından hızla arkadaki boşluğa giriyor.

Tottenham sonunda onunla bir şeyler kazanabilecek mi? 🤔 pic.twitter.com/6UcdPkUQBT — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 2, 2021

Ancak, tamer press geçmişte yanlış bir şekilde kontra atak olarak tanımlansa da şu anda oyunun zirvesinde bu sistem var ve Conte, topa sahip olan bir menajer olarak göze çarpıyor. Tottenham artık; sahada sürekli top peşinde koşan bir takım değil, heyecan verici bir hücum takımı olacak.

Hangi Spurs oyuncularının bu sistem için uygun olacağını söylemek zor çünkü bu oyun büyük ölçüde yorucu olacak. Bu sistem; yeni liderlerinin talimatlarını benimseyen taktiksel zekaya sahip oyuncularla oynanacak.

Kane ve Heung-Min Son, hücum hattında mükemmel bir ortaklık kurabilir. Dele, Conte'nin tam da arkalarındaki oyun kurucudan istediği özelliklere sahip. Sergio Reguilon ve Lucas Moura'nın kanat bek olarak kullanılması da mantıklı olabilir.

Merkez orta sahada Christian Eriksen/Cesc Fabregas rolünü kimin dolduracağını veya hangi hataya meyilli savunma oyuncularının arka üçlüyü oluşturacağını görmek zor. Ancak, bunu çabucak anlamak için kesinlikle Conte olmak gerekiyor.

Bu olağanüstü hamleden önce, Daniel Levy'nin yıllarca kötü yönetimi nedeniyle Tottenham; elit takımların dışında kalan Everton veya West Ham'ın seviyesine düşmenin eşiğindeydi. Conte gibi bir yenilikçi ve taktik dehası bir hocayı takımın başına geçirmek her şeyi değiştirir.

Levy'nin Premier Lig döneminde, Tottenham'ın sahip olduğu ilk gerçek dünya çapındaki teknik direktöre ne kadar para yatırmaya istekli olduğuna bağlı olarak vizyonları şekillenecek.

Çeviren: Ethem Sündük

Daha fazlası için:

Tottenham menajeri Antonio Conte; Milan ve Fiorentina'nın iki genç yıldızını istiyor​

Arjantinli golcü Carlos Tevez: Futbola devam etseydim, düğünleri kaçıracaktım​

Guardiola'dan Manchester United'ı kızdıracak sözler: Club Brugge maçı daha önemli​