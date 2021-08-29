Nagelsmann Bayern Münih'e eski bir öğrencisini daha aldı

Şampiyonlar Ligi'nde zafer hedefiyle sezonu açan Bayern Münih, zengin orta saha rotasyonuna bir takviye daha yaptı.

Bundesliga'da son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih, sezon başında takımın başına getirdiği Julian Nagelsmann'ın eski bir öğrencisini kadroya katmaya hazırlanıyor. Leipzig'den bu sezon daha önce Dayot Upamecano'yu transfer eden ve sezona üç maçta yedi puanla başlayan Bayern, Marcel Sabitzer ile de anlaşmaya vardı.

Done Deal and confirmed! Marcel #Sabitzer to #BayernMunich from #Leipzig on a permanent deal for €15M. Contract until 2026. No surprise here and confirmed since the last August 3! #transfers https://t.co/Aw14Y607eJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2021

Alman ekibinin bu transfer için Leipzig'e 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken, Sabitzer'in Bayern ile kısa bir süre içerisinde 2026'ya dek sözleşme imzalaması bekleniyor. Merkez orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 27 Bundesliga maçında 8 gol ve üç asistle oynamıştı.

Nagelsmann 4-2-3-1'e döndü

Yolu Leipzig'den geçen birçok isim gibi bir dönem Salzburg forması da giyen Sabitzer, EURO 2020'de Avusturya forması da giymişti. Öte yandan teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Sabitzer takviyesinin ardından Tolisso, Goretzka ve Kimmich gibi alternatiflerinin bulunduğu orta sahayı nasıl kurgulayacağı merak konusu oldu.

Son olarak dün oynanan karşılaşmada Hertha Berlin'i 5-0 mağlup eden Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Hansi Flick yönetiminde de olduğu gibi 4-2-3-1'le oynamıştı. Hoffenheim ve Leipzig'de üçlü savunmayla oynayan Nagelsmann'in Bayern Münih'te takımın yapısını bozmadan dörtlüyle devam etmesi dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkmıştı.

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