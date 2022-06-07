Münih'te Nazi selamı veren İngiliz taraftarlar tutuklandı

Yaşanan olayların İngiltere ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği Euro 2028'e ev sahipliği yapma teklifini etkileyebileceği endişeleri var.

Pazartesi günü Münih'te yedi İngiliz taraftar tutuklandı. Aralarında üç tanesi Nazi selamı vermekten tutuklandı.

Diğer tutuklamalar arasında ikisi polisi kışkırtmaktan, biri kapalı alanda fişek kullanmaktan, diğeri de toplum içinde işemek suçundan tutuklandı.

Yaklaşık 4.000 İngiliz taraftar, Salı günü Almanya'ya karşı Uluslar Ligi maçı için Münih'e gitti.

Futbol Federasyonu, Almanya'da yaşanacak olayları sınırlamak için yerel polis ve güvenlik hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

İngiliz taraftarlara Bayern Münih'in Allianz Arena'sında yaklaşık 3.500 bilet tahsis edildi.

Ne söylendi?

Bazı taraftarlar ev sahibi tarafından koltuk satın aldı, ancak İngiltere'nin futbol polisliği başkanı Alman Federasyon'un bu biletlerin bir kısmını iptal ettiğini doğruladı.

Emniyet Müdürü Mark Roberts BBC Sport'a verdiği demeçte, "İnsanları her zaman biletlerini onaylı satış noktalarından almaya teşvik ederiz" dedi.

"Bunun farkındayız ama çok endişeli değiliz. Bu izlenecek ve umarım stadyumda herhangi bir soruna yol açmaz."

Mart 2020'deki ilk koronavirüs karantinasından bu yana İngiltere'ye ilk kez önemli bir deplasman desteği eşlik ediyor ve 2001'deki Dünya Kupası elemelerinde Almanya'yı 5-1 yendiğinden bu yana Münih'teki ilk maçları.

İstenmeyen olaylar

Bu olayların İngiltere ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği Euro 2028'e ev sahipliği yapma teklifini etkileyebileceği endişeleri var.

İngiltere, geçen yaz İtalya'ya karşı oynanan EURO 2020 finalinde Wembley'de yaşanan kargaşanın ardından Cumartesi günü İtalya'ya karşı Uluslar Ligi maçını seyircisiz oynamak zorunda.

Ayrıca sezonun sonunda bir dizi saha istilası yaşandı.

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