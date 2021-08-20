Dortmund Puma'nın yeni tasarımını kullanmayacak

Alman kulübü, Puma'nın tartışmalara sebep olan üçüncü 'alternatif' forma tasarımını reddetti.

Borussia Dortmund, Puma'nın sosyal medyaya sızan ve taraftarlar arasında tepkiye sebep olan tartışmalı üçüncü forma tasarımını kabul etmedi. Formanın önünde yer alan kulüp armasını yok eden ve onun yerine göğüs bölümüne çekilen çizgi üzerine kulüp isimlerini yazılı olarak isimlerini kullanan Puma, tasarımını ilerici olarak nitelendiriyor.

Manchester City ve AC Milan, Puma'nın bu 'ilerici' forma tasarımını kabul ederken; sosyal medyadaki tartışmalara kulak veren Borussia Dortmund bu tasarımı kabul etmediğini açıkladı.

Borussia Dortmund, Puma'nın tartışmalı üçüncü forma tasarımını, kulübün armasını oyuncunun formasının önünden çıkardığı için reddetti.

Borussia Dortmund TURNED DOWN their edition of Puma's controversial badge-less third kits https://t.co/s3R4SbubKm — MailOnline Sport (@MailSport) August 19, 2021

Puma ve Borussia Dortmunda ilk olarak 2012-2013 Bundesliga sezonunda işbirliğine gitmiş ve sonrasında 2019'dan 2027'ye kadar birlikte çalışacakları uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzalamışlardı.

Lansmandan önce Twitter'da sızdırılan formada, Dortmund'un arması da Puma'nın diğer kulüplerin alternatif formalarında olduğu gibi ön kısmında yer almadı ve onun yerine isim kullanıldı. Puma ayrıca Dortmund'un sponsoru Evonik'i formanın önünde vurguladı.

Forma hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getiren taraftarların yanı sıra ve birçok kişi bunun şimdiye kadar gördükleri 'en kötü' forma tasarımı olduğunu söylediler. Puma'nın yaptığı bu tasarımı Fenerbahçe'de kullanıyor. Dün gece Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol sonrası formaya dair yaşadığı şaşkınlık gündeme taşınırken tasarım yine eleştirildi.

Dün gece ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra takımının tek golünü atarak kurtarıcısı olan genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya da armasız formanın gazabına uğradı.

Attığı sıra dışı golden sonra, sevincinde formasındaki armayı öpmek isteyen 20 yaşındaki oyuncu, formanın üstünde öpmek istediği armayı bulamadı. Muhammed'in armayı aradığı o anları kısa zamanda sosyal medyaya düşerken, dış basının da gündeminde yer aldı.

Gumuskaya wanted to kiss the Fenerbahce badge after scoring but couldn't find it on their new third kit 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7zgNHM0XY7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2021

Editör yorumu

Bir süre önce klasik kulüp armalarının yeni dönem tasarımlarla değiştirildiğine şahit oluyoruz. Yazı fontundaki zorunlu değişimler ya da sadelik arayışının ötesinde bir değişim bu... Juventus'un armasındaki gibi, şirket logolarını andıran bir dönüşümle; yeni futbol düzenindeki güç arayışının, ruhsuz şirketleşme modellerinin ve dijitalleşmenin bir temsili adeta.

Tıpkı birbirine benzeyen ve ayırt edici hiçbir karakteristiği kalmayan stadyumların peşi sıra çoğalması gibi, bu sembolik aynılaştırmaya bir süredir forma tasarımlarında da rastlanıyor.

Klasik formaların tuhaf yenilik arayışları içinde yok olup tüm takımlara birbirinin aynısı formaların üretilmesi taraftarları da öfkelendiriyor. Puma'nın yaptığı son alternatif forma tasarımında, kulüplerin en evrensel sembolü olan armayı yok sayması, futbolun evrenselliğine de fazlasıyla uzak ve ruhsuz bir girişim.