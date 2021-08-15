Roma, Chelsea’nin genç yıldızının transferinde mutlu sona ulaştı.

Tottenham’dan ayrıldıktan sonra Roma’nın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımının kadrosunda önemli bir revisyona gitmeyi hedeflemişti.

Edin Dzeko ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik adami Florenzi gibi tecrübeli isimlerle de yola devam etmek istemediğinin sinyallerini vermişti.

Kadrosuna Eldor Shomurodov, Matias Vina ve Rui Patrico gibi isimleri katan Roma, Chelsea’nin genç yıldızının transferinde de sona yaklaştı.

Tammy Abraham Roma’da

Dzeko’nun ayrılığıyla bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen Roma, Tammy Abraham’ı ve kulübünü ikna etmeyi başardı.

Genç golcüyle Arsenal’in de yakından ilgilendiği biliniyordu.

Fabrizio Romano’nun haberine göre İtalyan ekibi, 40 milyon euro ve bonuslar karşılığında transferi bitirdi.

Yeni kulübüyle beş yıllık sözleşme imzalayacak Abraham’ın yıllık 4-5 milyon euro civarında bir maaş kazanması bekleniyor.

Ayrıca Chelsea’nin 2023’ün Temmuz ayına kadar geçerli olan 80 milyon euro’luk bir geri alma maddesi de bulunuyor.

Abraham > Roma deal details. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



- Tammy will be in Rome today 1pm.

- Buy back clause for Chelsea: €80m valid from June 2023.

- AS Roma will sign him on permanent deal [NO loan].

- Price will be €40m plus add ons paid in installments.

- Salary €4/5m net per season until 2026. pic.twitter.com/33tG59QvTJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2021

Abraham’ın kariyeri

2004 yılında Chelsea Akademisi’ne katılan Abraham, 2015 yılında A Takım formasını ilk kez terletmişti.

Toplamda Londra temsilcisinin formasını 82 maçta terleten oyuncu, 30 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca Abraham kiralık olarak Bristol City, Swansea ve Aston Villa formaları giydi.

Geride bıraktığımız sezonda ise gözden düşen Abraham, 32 maçta görev alırken 12 gol kaydetmişti.

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