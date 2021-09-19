Süper Lig'de Galatasaray'ı tek golle mağlup eden Alanyaspor, geçen sezon yaptığı sürprizi tekrarladı.

Dördüncü hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 yenik ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Lazio'yu devirerek moral bulan sarı kırmızılılar, bu sonuçla ligde beklenmedik bir kayıp yaşadı.

Geçen sezon İstanbul'da Galatasaray'a konuk olduğu maçta 1-0 geriye düşen Alanyaspor, buna rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başarmıştı.

2 - Alanyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'tan (2015/16 & 2016/17) bu yana Galatasaray'ı deplasmanda üst üste iki kez mağlup eden ilk takım oldu. Engel. — OptaCan (@OptaCan) September 19, 2021

Tüm resmi maçlar dikkate alındığındaysa, Alanyaspor'un Galatasaray deplasmanındaki galibiyeti serisi üç maça çıkıyor. İki takım Şubat ayında Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ve Akdeniz ekibi Türk Telekom Stadyumu'nda 3-2 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

Galatasaray puan durumunda geriledi

Candeias'ın 87. dakikada attığı golle kazanan Alanyaspor, beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyetle 9 puana ulaştı ve sıralamada Galatasaray'ı geride bıraktı. 8 puanlı Galatasaray, yedinci Alanyaspor'un bir sıra altında, sekizinci basamakta yer alıyor.

90 dakikayı %59 topla oynama oranıyla tamamlayan sarı kırmızılı takım, yaptığı 17 şut denemesinde sadece üç isabet bulabildi ve bu sezon Avrupa kupaları da dahil olmak üzere ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray bu maça kadar çıktığı 11 mücadelede 19 gol kaydetmişti.

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