Mohamed Salah, Steven Gerrard'ın rekorunu egale etti

Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı attığı golle tarihe geçti.

Mohamed Salah, Çarşamba günü AC Milan'a karşı attığı golle Steven Gerrard'ın Liverpool için kaydettiği rekorunu egale etti.

Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup maçında 48. dakikada sahneye çıkarak Divock Origi'nin asistini tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.

29 yaşındaki oyuncunun kaydettiği gol, Şampiyonlar Ligi'nde Anfield'daki 14. golüydü ve onu Steven Gerrard ile aynı seviyeye taşıdı.

Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoru ne?

Liverpool'a transfer olmadan önce Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde üç gol kaydeden Mohamed Salah o zamandan bu yana turnuvanın seri golcülerinden biri haline geldi.

Mısırlı yıldızın Devler Ligi sahnesinde 26 golü var ve bunun yarısından fazlasını Anfield'da kaydetti.

2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham karşısında Anfield'da penaltıdan kaydettiği gol ise en unutulmaz gollerinden biri oldu.

Salah nadir penaltı kaçırıyor

Penaltı vuruşlarını genelde değerlendiren Salah, Çarşamba günü Milan'a karşı alışılmadık bir vuruş yaptı.

Liverpool 14. dakikada 1-0 öndeyken, Salah'ın penaltısı Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın ellerinde kaldı.

Liverpool adına 19 kez penaltı kullanan Salah, 2017'den bu yana ilk kez başarısız oldu.

2 - Mohamed Salah has failed to convert a penalty for just the second time in 19 attempts for Liverpool, with this his first since failing to score versus Huddersfield in October 2017. Rarity. pic.twitter.com/9wINvlaf3Z — OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2021

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