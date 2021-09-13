Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu oynattığı için pişman

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü, Cristiano Ronaldo'yu 2003 yılında hazırlık maçında oynattığı için pişmanlık duyuyor.

Sporting'in eski teknik patronu Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a karşı oynattığı için onu kaybettiğini söylüyor.

Juventus'tan ayrılık kararı alarak eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile ilk maçına Newcastle United karşısında çıktı.

2003 yılında Old Trafford'daki ilk maçında gol atan Portekizli yıldız, bu özel maçı da es geçmedi ve iki gol kaydetti.

Fernando Santos ne söyledi?

Isto É Gozar com Quem Trabalhar programında konuşan Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun Newcastle United karşısındaki performansını ele aldı ve 18 yıl öncesine döndü:

"Reinaldo ve diğerlerine Ronaldo'ya pas vermelerini söyledim. Onu Manchester United'a karşı oynatma talihsizliğini yaşadım ve onu kaybettim.

Tüm bunlardan sonra ise o başarılı oldu, yeni takım arkadaşlarının da topları ona göndermek istemesi normal."

Sporting'in eski teknik patronu, Portekizli yıldızın azmini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Ronaldo, Sporting'deyken bir gün onu aradım ve hava toplarında sorun yaşadığını söyledim.

Ertesi gün antrenmana gittiğimde dört, beş oyuncuyla birlikte oradaydı. Diğerleri merkezde duruyordu ve o da daha yükseğe zıplamaya çalışıyordu."

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a 2003 yılında nasıl geldi?

Ronaldo ile Fernando Santos arasındaki özel ilişki yalnız Portekiz Milli Takımı'na dayanmıyor.

Santos, Portekizli yıldızın Sporting dönemlerindeki antrenörüydü. 2003 yazında Sporting ile Manchester United bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bu maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, o dönem Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri olan Sir Alex Ferguson'ın dikkatini oldukça çekti.

12 Ağustos 2003'de Ronaldo, 19 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

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