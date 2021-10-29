Mohamed Salah'a, Real Madrid ve Barcelona uyarısı

Liverpool'dan maaş artışı beklentisinde olan Mısırlı yıldızın Kırmızılar'a veda edebileceği iddia edildi.

Manchester United karşısında aldıkları 5-0'lık zaferde hat-trick yapan Mohamed Salah, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.

Dev kulüplerin radarında olan Mısırlı yıldız kariyerine Anfield'da devam etmek için kulübünden iyi bir maaş artışı istiyor.

Salah'ın kontrat belirsizliği nedeniyle kulübe veda edebileceği iddia edilse de eski İngiliz futbolcu Darren Bent, Liverpool'un Mohamed Salah için bir şans olduğunu düşünüyor.

Darren Bent ne söyledi?

Talk Sport'a konuşan Darren Bent, Barcelona ve Real Madrid'in mali durumuna dikkat çekerek Mohamed Salah'ın yoluna Liverpool'da devam etmesi gerektiğini söyledi:

"Mohamed Salah'ın gidebileceği çok fazla kulüp yok."

"Barcelona veya Real Madrid'e bakıyorsunuz; ikisi de böyle bir mali duruma sahip değil.

Kylian Mbappe için çılgınca bir teklifte bulunduklarını biliyorum, ama bu onların kimi almaya kararlı olduklarını gösteriyor. Yeniden yapılanma içindeler."

Mohamed Salah'ın Liverpool'dan kontrat belirsizliği nedeniyle ayrılabileceği iddia edilse de Darren Bent aynı görüşte değil:

"Şu anda olacağını sanmıyorum, Liverpool çok büyük bir kulüp. Nereye gitmeyi tercih edersin?

Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanabileceği konusunda dünyanın en büyük kulüplerini düşündüğümüzde aklıma Liverpool, Chelsea, Manchester City, PSG, Bayern Münih geliyor.

Barça veya Real Madrid bana bir teklif yapsa ve ben Liverpool'da oynuyor olsam, olduğum yerde kalırdım."

Mohamed Salah, Liverpool'dan ne kadar maaş istiyor?

Football Insider'da yer alan habere göre; Mısırlı yıldız, Liverpool'daki yeni sözleşmesinde haftalık 500 bin sterlin kazanmak istiyor. Bu da yıllık 26 milyon sterlin'e (30 milyon euro) eş değer geliyor.

Eğer Liverpool bu maaş talebini kabul edip yeni sözleşme imzalanırsa Salah'ın Liverpool'daki ücreti günlük yaklaşık 71 bin sterlin (85 bin euro) olacak.

Böylece şu anda yıllık 10 milyon sterlin kazanan Mısırlı yıldız, Liverpool'daki mevcut sözleşmesinden yaklaşık 3 kat fazlasını kazanacak.

Mohamed Salah'ın Liverpool performansı nasıl?

Liverpool, Premier Lig'de son olarak Manchester United'a karşı Old Trafford'da tarih yazdı ve ezeli rakibini 5-0 mağlup etti.

Manchester United deplasmanında yaptığı hat-trick ve bir asistle dört gole direkt katkıda bulunan Mohamed Salah bu sezon da performansıyla büyülüyor.

Şu ana kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Salah ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol kaydetti.

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