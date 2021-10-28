Xavi'den Barcelona açıklaması
Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, 2021-22 sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yapmıştı. La Liga'da oynadığı ilk 10 maçta yalnızca 15 puan toplayabilen Katalan ekibi, La Liga'nın dokuzuncu sırasında yer alıyor.
Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Barcelona, son olarak alınan Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayrıldığını açıkladı.
Yeni teknik direktör adaylarının başında gelen Al-Sadd teknik direktörü Xavi, iddialar hakkında ilk kez konuştu.
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Xavi, yuvaya dönecek mi?
Al-Sadd'ı çalıştıran Xavi, Barcelona teknik direktörü olacağı iddialarına dair şunları söyledi:
"Şu anda tamamen Al Sadd'da devam etmekte olan işime odaklandım. Bu konu hakkında başka bir şey söylemeyeceğim."
Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, kulüpler nezdinde görüşmelerin devam ettiğini ve Barcelona'nın bu anlaşmayı kısa sürede tamamlamayı umduğunu söyledi.
Xavi'nin Al Sadd kariyeri
2015 yılında Barcelona'dan ayrılan Xavi, Katar ekibi Al Sadd'a transfer olmuştu. Burada kısa bir süre oyunculuk kariyerine devam eden İspanyol yıldız, ardından takımın başına geçmişti.
Al Sadd'ın başında toplam yedi kupası bulunan Xavi; iki Katar Emir Kupası ve iki lig şampiyonluğu yaşadı.