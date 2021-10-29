Miralem Pjanic, Ronald Koeman tartışmalarını sonlandırdı

Miralem Pjanic, Koeman'ın Barcelona'da görevine son verilmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

Beşiktaş'ın yıldızı, eski öğretmeni Ronald Koeman'a gönderme yapmadığını söylüyor.

Barcelona'da art arda gelen kötü sonuçlar, teknik direktör Ronald Koeman'ı koltuğundan etti.

Hollandalı çalıştırcının görevine son verilmesinin ardından eski antrenörüyle arası açık olan Miralem Pjanic'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım Koeman'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Ancak Pjanic paylaşımıyla Koeman'ı hedef almadığını söylüyor.

Miralem Pjanic ne söyledi?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Pjanic şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin gözünün ekranlarda olduğu bir dünyada, birini yanlış anlamak ve anlamın dışına çıkarmak çok kolay.

Kariyerim boyunca hiçbir zaman kasıtlı, dolaylı veya doğrudan kimseye zarar verme niyetinde olmadım.

Herkese saygı duyacak bir şekilde yetiştirildim. Ve bunu her şekilde devam ettirmek niyetindeyim. Ronald Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum.

Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."

Pjanic ile Koeman arasında ne yaşandı?

31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana Koeman hakkında en az iki kez sert açıklamalarda bulundu.

Pjanic, Barcelona'dan neden ayrıldığıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı vermişti:

"Barcelona'da oynamak hedefimdi ama kendimi böyle bir karmaşanın içinde bulacağımı hiç düşünmemiştim. Koeman bana saygısızlık yaptı.

Kovid-19 sebebiyle takıma geç katıldım ancak Koeman bir kez bile konuşmak için yanıma gelmedi. Beni takımla tanıştırmak için yanına çağırmadı. Bu durumu ilk kez yaşadım.

Hayatım boyunca hiçbir teknik adamla problem yaşamamıştım. Bana 15 yaşında bir çocuk gibi davranıldı. Herkes bana neden oynamadığımı soruyordu ama bunu ben de bilmiyordum.

Kimin sahada olup kimin olmayacağını belirleyen hocadır. Ancak bana neyi yanlış yaptığım ya da benden tam olarak ne istendiği hiçbir zaman söylenmedi. Koeman çok garip bir teknik direktör. Hayatımda ilk kez böyle bir yönetim tarzı gördüm."

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